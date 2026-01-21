Přístup k žákům i problémy s odklady. Inspekce odhalila největší slabiny škol

Josef Dyntr
  10:09
Na českých školách přetrvává řada problémů. Dvě třetiny základních a tři čtvrtiny středních škol mají podle České školní inspekce (ČŠI) nedostatečný individuální přístup a věnují málo pozornosti tomu, co jednotliví studenti potřebují. Problémy jsou podle České školní inspekce i s odklady žáků. Je jich stále vysoký počet a v regionech jsou velké rozdíly.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Podle výroční zprávy ČŠI za školní rok 2024/25 se pouhých pět procent středních a základních škol zajímá o to, jak se jejich žáci zlepšili mezi příchodem a ukončením studia. Právě nedostatečný individuální přístup k žákům je podle inspekce největší slabinou českých škol.

„Pokud třeba v matematice učitelé umožní, aby žáci pracovali v různých úrovních, mohou dosáhnout určitého úspěchu v každé hodině. Pokud ale pedagog zadá příklad a těm nejrychlejším dá jedničku, řadu dalších žáků tím odsuzuje k neúspěchu. V matematice přitom platí, že rychlost není nejzásadnějším parametrem. Pedagog by tak mohl dát každému různě obtížný úkol a podpořit tak žáky v jejich dalším vzdělávání,“ vysvětluje ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Malá míra individualizace se podle Zatloukala neprojevuje pouze ve výsledcích v jednotlivých předmětech, ale také v míře předčasného odchodu ze vzdělávání, neomluvených hodin či záškoláctví.

Desítky tisíc dětí jsou na antidepresivech. Pomoci mají nové týmy i rady od inspekce

Přístup k žákům se mění s jejich věkem. „Na prvním stupni děti učí jeden, dva, maximálně tři učitelé. Na druhém stupni má ale učitel i stovky žáků v několika třídách. Jeho míra znalosti jednotlivého žáka, jeho zázemí a jeho problémů je mnohem více omezená. To se projevuje také ve způsobu výuky,“ říká Zatloukal.

Integrované předměty či podpora učitelů

Pomoci by podle něj mohly revize Rámcových vzdělávacích programů (RVP), které nahradily dřívější osnovy. Konkrétně tím, že se na školách spojí více předmětů do jednoho a sníží se tak i počet vyučujících. Pedagog by tak mohl mít o dětech lepší přehled, znát víc jejich zázemí i možnosti, a efektivněji tak plánovat výuku.

„U mnoha škol se ale projevuje, že RVP přijaly jen z povinnosti. Fakticky tak pracují podle úplně jiných plánů a postupů. To nutně neznamená, že by kantoři učili špatně, je to ale znamení, že ty připravené materiály nevyužívají. Učí tak stejně jako před dvaceti lety,“ vysvětluje inspektor Zatloukal.

Pomoci by podle něj mohlo také indexové financování, které bylo součástí schválené školské novely. Školy, které se nacházejí ve více problémovém prostředí a mají tak i náročnější žáky, mají dostávat více peněz na nástroje, které jim pomohou rozdíly vykompenzovat.

Jak se vyznat v labyrintu středních škol? Praktický průvodce přijímacími zkouškami

Mezi regiony s vyšší mírou znevýhodněných škol patří Tachov, Sokolov, Děčín, Bruntál, ale také konkrétní školy v Praze či Brně. Právě nerovné podmínky jsou podle inspekce dalším důvodem pro odlišné výsledky žáků. Plánem inspekce je tak pro další roky monitorovat, zda lepší financování znevýhodněných škol vede ke zlepšení jejich výsledků.

Analytik vzdělávání Karel Gargulák z organizace PAQ Research indexové financování považuje za dobrou cestu, ale upozorňuje, že stát na něj dosud nevyčlenil potřebné peníze. „Minulá vláda schválila systém, který tyto děti umí identifikovat, sledovat jejich docházku, a dokonce přímo poslat finanční pomoc školám, které je vzdělávají. Zapomněla však na jednu věc. A to tento systém zafinancovat,“ vysvětluje Gargulák.

Současná vláda návrh rozpočtu té předchozí odmítla a na novém pracuje. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) už dříve uvedl, že by chtěl navýšení o pět miliard korun na regionální školství a dvě miliardy na investice.

Podíl odkladů je stále vysoký

Problémem zůstává podle inspekce také vysoký podíl odkladů školní docházky. Ten sice oproti předchozímu roku loni klesl, republikový průměr však zůstává na 18 procentech. A třeba na Hodonínsku či Chebsku dosahuje až 27 procent.

Odklady nejsou podle inspekce pouze otázkou zralosti dítěte, ale odrážejí také nastavení celého systému. „Někteří rodiče se domnívali, že odklad zvýší šance jejich dětí při přijímacích řízeních na víceletá gymnázia. Z mezinárodních šetření, jejichž součástí je i Česká republika, se ukázalo, že odklad nemá v tomto ohledu žádné výhody,“ uvedl Zatloukal. Odklad může být někdy naopak i komplikací v dalším vzdělávání.

Zápisy prvňáčků se blíží. Odklad už nedostane, kdo si řekne

Podle inspektora je sice pravda, že se úspěšnost žáků zvyšuje s každým rokem na mateřské škole, výhody se však po třetím roce navštěvování prudce snižují.

Mezi opatření, která by mohla v problému pomoci, patří podle inspekce vyšší míra spolupráce mateřských a základních škol, práce s rodiči a navyšování kapacit pro tříleté děti, aby mohly jít do mateřské školy v ideálním věku. „Je například důležité, aby učitelky prvních tříd měly kontakt s dětmi již před tím, než k nim přijdou na základní školu,“ vysvětluje ústřední inspektor. Takové opatření podporuje převážná většina mateřských škol v Česku, ve školním roce 2024/25 jich organizovalo návštěvy 88 procent.

Střední školy
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Historik boří mýty o Zápotockém. Nebyl kápo v koncentráku ani „hodný“ Tonda

Nejčtenější

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Senát vybírá kandidáty na ombudsmana. Bude jednat i o Ukrajině a ruské hrozbě

Přímý přenos
Jednání Senátu o zákonu o zbraních 6. března 2024

Volbou kandidátů na funkci ombudsmana zahájil jednání Senát. Vybírá kandidáty ze šesti nominovaných. Jsou jimi zástupce současného ombudsmana Vít Alexandr Schorm, bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská...

21. ledna 2026  6:06,  aktualizováno  10:10

Přístup k žákům i problémy s odklady. Inspekce odhalila největší slabiny škol

ilustrační snímek

Na českých školách přetrvává řada problémů. Dvě třetiny základních a tři čtvrtiny středních škol mají podle České školní inspekce (ČŠI) nedostatečný individuální přístup a věnují málo pozornosti...

21. ledna 2026  10:09

Požár vzal bydlení šedesátce lidí, ti spí v tělocvičně. Kraj řeší krizovou situaci

Hasiči zasahují u hořícího domu v obci Boreč na Mladoboleslavsku. (15. ledna...

Zhruba šedesát lidí na Mladoboleslavsku, z toho více než polovina děti, musí přečkávat aktuální chladné dny v tělocvičně. Domov v obci Boreč jim totiž minulý týden vzal ničivý požár a oni se v nouzi...

21. ledna 2026

Evropa rezignovala na fyzikální zákony a propadla ideologii, říká bývalý šéf ČEZ

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Jaroslav Míl, odborník na energetiku. (20. ledna 2026)

Jaroslav Míl, bývalý generální ředitel společnosti ČEZ a někdejší vládní zmocněnec pro jadernou energetiku, v Rozstřelu na iDNES.cz ostře kritizoval plánované zestátnění energetického gigantu i...

21. ledna 2026

Vanceovi čekají čtvrté dítě, druhá dáma porodí poprvé v moderní historii USA

Manželé Usha a J. D. Vanceovi s dcerou na tradičním ceremoniálu v zahradách...

Americký viceprezident J. D. Vance s manželkou Ushou očekávají svého čtvrtého potomka, který se narodí letos v létě. V úterý to oznámili na sociální síti X. Vancová se tak může zapsat do historie...

21. ledna 2026  9:55

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí jsou bez tepla, havárie komplikuje i dopravu

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí v Praze 10 jsou od časného středečního rána bez dodávek tepla a teplé vody tisíce lidí v části Vršovic a Strašnic. Havárie má vliv i na provoz v ulici Na Padesátém, kde je...

21. ledna 2026  8:50,  aktualizováno  9:31

Malé země, spojte se, apeloval kanadský premiér v Davosu. A citoval z Havla

Kanadský premiér Mark Carney při projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu....

Kanadský premiér Mark Carney ve svém úterním projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu nazval globální řád založený na pravidlech pouhou fikcí. Vyzval také menší země k vzájemné spolupráci pro...

21. ledna 2026  9:31

Zisk Netflixu překonal odhady, akcie ale kvůli boji o Warner Bros klesly

Šéf Netflixu Ted Sarandos na premiéře filmu Pasáž v divadle The Egyptian...

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o 29 procent na 2,42 miliardy dolarů, v přepočtu tedy přes 50 miliard Kč. Zisk i tržby překonaly...

21. ledna 2026  9:21

Maverick, nebo snad kyborg? Macron v Davosu pobavil slunečními brýlemi

Francouzský prezident Emmanuel Macron na ekonomickém fóru v Davosu. (20. ledna...

Francouzský prezident Emmanuel Macron při projevu na fóru v Davosu upoutal nejen svým projevem, v němž odsoudil kroky americké vlády. Lidem na sociálních sítích ani médiím neušla jeho vizáž – Macron...

21. ledna 2026  8:58

Turek otálí s žalobou na prezidenta. Od rána do večera řeším Green Deal, vysvětlil

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Poslanec a zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (Motoristé sobě) zatím nepodal žalobu na prezidenta Petra Pavla. Redakci iDNES.cz vysvětlil, že má nyní hodně práce. Avizoval ji...

21. ledna 2026  8:56

Návrat Velkého Vonta. Konec Foglarovy trilogie zamířil do novinových stánků

Jaroslav Foglar

Několik let sedával Jaroslav Foglar na lavičce nedaleko Karlova mostu. Pro psaní nové knihy si našel klidné místo, na dohled od jedné z dávných kluboven jeho skautského oddílu. Na lavičku u hřiště...

21. ledna 2026  8:21

Trump zlákal další zemi do vznikající Rady míru. Na pozvání kývl Izrael

Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu (13....

Izrael se zařadí po bok zatím asi pěti desítek zemí, které se připojí k Radě míru amerického prezidenta Donalda Trumpa. Úřad izraelského premiéra oznámil, že Benjamin Netanjahu přijal Trumpovo...

21. ledna 2026  8:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.