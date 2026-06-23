Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nálepkování, zavírání i fyzické tresty. Reportéři zmapovali chování ve školkách

Autor:
  11:43
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Česká školní inspekce eviduje rostoucí počet stížností na mateřské školy. V minulém školním roce jich obdržela 175, z toho 42 se týkalo nevhodného chování pedagogů k dětem. „Na zakázané fyzické trestání pak upozornilo pět rodičů,“ popisuje investigativní tým Radiožurnálu, který konkrétní svědectví rodičů i učitelů zmapoval.

Podněty podle České školní inspekce zahrnovaly například tahání za vlasy či uši, plácnutí přes ruku nebo přes zadek, ponižující poznámky nebo nepřiměřené zvyšování hlasu. Pokud stížnost obsahuje podezření na násilí nebo porušení práv dítěte, inspekce podle serveru iRozhlas.cz přizve ke spolupráci také Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), případně policii.

Radiožurnál popsal také několik případů, v nichž rodiče nebo bývalé učitelky mluvili o ponižování dětí, posílání „na hanbu,“ zavírání do jiné místnosti nebo fyzické tresty.

Za tříleté dítě bez školky až 7 546 Kč měsíčně. Obce budou platit rodičům kompenzace

Jedno ze svědectví se podle serveru iRozhlas.cz týkalo pražské školy, kde učitelky používaly „nálepkování,“ kdy kvůli pláči muselo tříleté dítě v době prvního adaptačního týdne trávit čas na samotce. „Dceru jsem vyzvedávala brečící, ležela konkrétně na záchodech. Po nějaké době jsme se s mužem také dozvěděli, že při brečení dceru odvedli na samotku do vedlejší místnosti,“ popsala jedna z matek, která dítě po této zkušenosti přehlásila do vzdálenější mateřské školy.

Jiní rodiče popsali případy, kdy měla učitelka dítě plácnout přes hlavu nebo přes zadek. Svou zkušenost s fyzickými tresty popsala jedna z učitelek. „V šatně mi dítě řeklo, že ho u oběda paní učitelka plácla přes hlavu, protože si povídalo. Byla u toho i svědkyně, paní uklízečka,“ popsala. Učitelka, která je zároveň matka jednoho dítěte, pak po dalším incidentu podala výpověď.

Říkal, že mu děti nadávají, pak si vytrhal řasy. Škola neřeší šikanu, tvrdí rodiče

Další situace se pak odehrála ve školce na západě Prahy. Maminka popsala podle jejích slov „absolutně nepřiměřenou reakci starší paní učitelky“. „Mému synovi učitelka kroutila rukou, vláčela ho, pak ho honila po třídě, následně musel být v době svačiny na hanbě, a to ještě v jiné místnosti. A důvod? Zapištěl v šatně,“ vysvětlila. Rodiče pak syna přehlásili do jiné školky.

Vedení některých školek konkrétní obvinění odmítla nebo je nechtěla komentovat. V jednom z případu se škola rodičům omluvila za to, že byla učitelka podle vedení na jejich syna „přísnější“. Podle vyjádření vedení pak pedagožce byla udělena výtka a vedení ji odebralo osobní ohodnocení.

Českem hýbou případy násilí na dětech, soudci dostanou nové nástroje

Právnička Michaela Dobrovičová, která se věnuje sporům týkajícím se dětí, pro iRozhlas.cz uvedla, že rodiče často váhají, zda podobné situace hlásit. Obávají se, že budou ve školce vnímaní jako problémoví. Dobrovičová upozornila také na to, že tyto případy bývají složité kvůli nedostatku důkazů. Rodičům proto doporučuje zjišťovat, zda podobnou zkušenost nemají i další rodiny.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace

Lidé odpočívají na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)

Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...

Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...

V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

Semjon Skrepeckij

Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...

Takový nůž policisté jen tak nevidí. Dalo se z něj i nenápadně vystřelit

Střílející nůž

Raritní kousek, který se jen tak nevidí a hlavně je kvůli zákeřnosti zcela zakázaný, ať už má člověk jakýkoliv zbrojní průkaz. Řeč je o střílejícím noži, který se dostal do rukou policistů při...

Všechny děti mají mít stejná práva. Poslanci budou jednat o neplacení výživného

Tisková konference poslaneckého klubu SPD. Na snímku zleva Radim Fiala, Tomio...

Změnu úpravy trestného činu neplacení výživného mají v úterý ve druhém čtení projednávat poslanci. Nyní hrozí až dvouleté vězení lidem, kteří neplatí i z nedbalosti výživné déle než čtyři měsíce a...

23. června 2026  5:55,  aktualizováno  12:19

Není to dobře, míní Babiš o kompetenční žalobě. Opozice se postavila za Pavla

Přímý přenos
Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v...

Prezident Petr Pavel v úterý podal kompetenční žalobu ve sporu o svou účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Hlava státu označila rozhodnutí vyloučit ho z delegace za bezprecedentní a mimořádně...

23. června 2026  10:34,  aktualizováno  12:14

Nebezpečný muž se zbraní dál uniká, změnil auto. Policie hlídá ministerstva

Policie pátrá po pětapadesátiletém Petru Šimonovi, který je ozbrojený. (23....

Policie od rána pátrá po pětapadesátiletém Petru Šimonovi, který je ozbrojený. Muž ve špatném psychickém stavu směřoval podle prvotních informací do učiliště v Čelákovicích, které policisté ráno...

23. června 2026  7:21,  aktualizováno  12:13

Francie čeká 44 stupňů, kvůli extrémnímu vedru odstavili jadernou elektrárnu

Vlna veder zasáhla Francii. (22. června 2026)

Při současné vlně extrémně vysokých teplot se ve Francii od začátku víkendu utopilo zhruba 20 lidí, kteří hledali úlevu od veder koupáním se na nehlídaných místech, oznámila francouzská ministryně...

23. června 2026

Trump v Bílém domě lepil na krb zlaté ozdoby vteřinovým lepidlem, uvádí kniha

Americký prezident Donald Trump gestikuluje v Oválné pracovně Bílého domu ve...

Americký prezident Donald Trump osobně přilepil vteřinovým lepidlem zlaté ozdoby na krb v Oválné pracovně. Uvádí to nová kniha z pera novinářů deníků The New York Times, která vykresluje Trumpa jako...

23. června 2026  11:46

Jako by se vznášely v prostoru. Varhany u svatého Víta zdobí unikátní křišťál

Nástroj zdobí 180 skleněných elementů, které připravili umělci ze sklárny Ajeto...

Křišťálové varhany už zdobí pražskou katedrálu svatého Víta. Požehnání se jim dostalo 15. června. Nástroj čítá 180 skleněných elementů, které připravili umělci ze sklárny Ajeto v Lindavě. Unikátem...

23. června 2026  11:44

Zavírání do jiné místnosti a fyzické tresty. Inspekce řeší víc stížností na školky

Ilustrační snímek

Česká školní inspekce eviduje rostoucí počet stížností na mateřské školy. V minulém školním roce jich obdržela 175, z toho 42 se týkalo nevhodného chování pedagogů k dětem. „Na zakázané fyzické...

23. června 2026  11:43

Do Varů přijede Dustin Hoffman. Festival oznámil i další zahraniční hosty

Herec Dustin Hoffman sleduje finále mužské dvouhry na Roland Garros.

Ústřední tváři jubilejního 60. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech bude Dustin Hoffman, slavný americký herec zde převezme Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos...

23. června 2026  11:16,  aktualizováno  11:32

Narkoman ubodal bratra a v těle otce zlomil nůž. Žalobce žádá vězení i detenci

Tomáš B. přichází do soudní síně Krajského soudu v Plzni v doprovodu...

Marně odborníci varovali devětadvacetiletého Tomáše B. z Plzně, aby přestal brát drogy. Předloni 19. listopadu po dávce pervitinu ztratil veškeré zábrany. Po hádce ubodal podle obžaloby mladšího...

23. června 2026  11:31

Íránská ropa může po desetiletích embarga znovu plynout do USA. Ve hře je i Asie

Americký viceprezident J. D. Vance vystupuje během jednání o ukončení konfliktu...

Administrativa prezidenta Trumpa dočasně zmírnila některé sankce vůči Íránu. Poprvé po téměř čtyřech desetiletích budou mít američtí výrobci pohonných hmot možnost nakupovat íránskou ropu. Úleva od...

23. června 2026  11:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Policejní zásah a evakuace v centru Prahy. V opuštěném kufru bylo záchodové prkénko

ilustrační snímek

Policisté dnes dopoledne zasahovali v centru Prahy. V obchodním centru Bílá labuť se totiž našlo opuštěné zavazadlo. Na místo vyjel pyrotechnik, který zavazadlo prohlédl, nebylo ale v něm nic...

23. června 2026  10:16,  aktualizováno  11:22

Děláme ekonomickou pragmatickou politiku, řekl Babiš a pochválil Macinku

Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v...

Vláda dělá ekonomickou pragmatickou politiku, neřeší, kdo má jaký režim a zda ho má změnit, řekl v úterý v Černínském paláci premiér Andrej Babiš (ANO) diplomatům na poradě o ekonomické a vědecké...

23. června 2026  11:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.