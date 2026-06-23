Podněty podle České školní inspekce zahrnovaly například tahání za vlasy či uši, plácnutí přes ruku nebo přes zadek, ponižující poznámky nebo nepřiměřené zvyšování hlasu. Pokud stížnost obsahuje podezření na násilí nebo porušení práv dítěte, inspekce podle serveru iRozhlas.cz přizve ke spolupráci také Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), případně policii.
Radiožurnál popsal také několik případů, v nichž rodiče nebo bývalé učitelky mluvili o ponižování dětí, posílání „na hanbu,“ zavírání do jiné místnosti nebo fyzické tresty.
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Jedno ze svědectví se podle serveru iRozhlas.cz týkalo pražské školy, kde učitelky používaly „nálepkování,“ kdy kvůli pláči muselo tříleté dítě v době prvního adaptačního týdne trávit čas na samotce. „Dceru jsem vyzvedávala brečící, ležela konkrétně na záchodech. Po nějaké době jsme se s mužem také dozvěděli, že při brečení dceru odvedli na samotku do vedlejší místnosti,“ popsala jedna z matek, která dítě po této zkušenosti přehlásila do vzdálenější mateřské školy.
Jiní rodiče popsali případy, kdy měla učitelka dítě plácnout přes hlavu nebo přes zadek. Svou zkušenost s fyzickými tresty popsala jedna z učitelek. „V šatně mi dítě řeklo, že ho u oběda paní učitelka plácla přes hlavu, protože si povídalo. Byla u toho i svědkyně, paní uklízečka,“ popsala. Učitelka, která je zároveň matka jednoho dítěte, pak po dalším incidentu podala výpověď.
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Další situace se pak odehrála ve školce na západě Prahy. Maminka popsala podle jejích slov „absolutně nepřiměřenou reakci starší paní učitelky“. „Mému synovi učitelka kroutila rukou, vláčela ho, pak ho honila po třídě, následně musel být v době svačiny na hanbě, a to ještě v jiné místnosti. A důvod? Zapištěl v šatně,“ vysvětlila. Rodiče pak syna přehlásili do jiné školky.
Vedení některých školek konkrétní obvinění odmítla nebo je nechtěla komentovat. V jednom z případu se škola rodičům omluvila za to, že byla učitelka podle vedení na jejich syna „přísnější“. Podle vyjádření vedení pak pedagožce byla udělena výtka a vedení ji odebralo osobní ohodnocení.
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Právnička Michaela Dobrovičová, která se věnuje sporům týkajícím se dětí, pro iRozhlas.cz uvedla, že rodiče často váhají, zda podobné situace hlásit. Obávají se, že budou ve školce vnímaní jako problémoví. Dobrovičová upozornila také na to, že tyto případy bývají složité kvůli nedostatku důkazů. Rodičům proto doporučuje zjišťovat, zda podobnou zkušenost nemají i další rodiny.