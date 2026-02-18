„Zdravé školní klima, kvalitní komunikace a podpora samostatnosti žáků vedou k tomu, že počet dětí odcházejících na gymnázia klesá. Naopak tam, kde učitelé nemají dostatečnou podporu vedení, je tento trend výraznější,“ uvedl ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
Z dat z přijímacích řízení v letech 2019 až 2025 zároveň vyplývá, že výsledky žáků dlouhodobě souvisejí s prostředím, ve kterém vyrůstají. Horší socioekonomické podmínky často znamenají i slabší studijní výsledky. U jednotných přijímacích zkoušek se ale tento vztah nepotvrdil.
„Dalo by se očekávat, že čím více žáků se na střední školy hlásí, tím horší budou jejich průměrné výsledky. Data ale ukazují opak — tam, kde se hlásí více žáků, dosahují v testech lepších výsledků,“ vysvětlil Zatloukal.
Podle něj prostředí s vyššími studijními ambicemi pozitivně ovlivňuje i ostatní žáky. Na školách se tak vytváří kultura vzájemné podpory a motivace.
Maturitní obory někteří žáci vynechávají
Inspekce zároveň upozorňuje na problém v některých regionech. Ve dvanácti okresech se přibližně polovina žáků hlásí všemi třemi přihláškami pouze na nematuritní obory, a to i tam, kde základní školy dosahují dobrého hodnocení.
„Je to negativní jev, protože část nadaných nebo talentovaných žáků nakonec nenastoupí na obory, které by odpovídaly jejich schopnostem nebo zájmům,“ uvedl Zatloukal. Podle něj pak často končí v oborech, u nichž později nezůstávají.
Mezi nejvíce zasažené okresy patří například Tachov nebo Česká Lípa. Neznamená to ale automaticky, že by si žáci z těchto oblastí nevěřili na náročnější studium. Roli mohou hrát i praktické důvody — například vzdálenost školy nebo skutečnost, že na vybranou školu už dochází sourozenec.
Loni se v prvním kole přijímacího řízení na střední školy hlásilo více než 159 tisíc uchazečů. Podle aktualizovaných dat ministerstva školství bylo přijato asi 92,9 procenta deváťáků, přičemž na obor první priority se dostalo 68,8 procenta z nich. V prvním ani druhém kole neuspělo 1,4 procenta uchazečů z posledních ročníků základních škol. Další kola přijímacího řízení už nejsou organizována centrálně.
Uchazeči mohou přihlášky na střední školy podávat do pátku prostřednictvím elektronického systému DiPSy. Podat lze až pět přihlášek — maximálně tři do oborů bez talentové zkoušky a dvě do oborů s talentovou zkouškou.