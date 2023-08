Budoucí řemeslníci a živnostníci neumějí hospodařit s penězi, zjistil průzkum mezi žáky

„Test se skládal z pěti oblastí, se kterými se žáci často setkávají v reálném životě,“ přiblížil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Tematické okruhy obsahovaly otázky například na problematiku daní, půjčky, dluhové pasti nebo na to, jak se počítá čistý příjem. Paradoxně v okruhu otázek, které se pojily s každodenními činnostmi, jako je třeba hospodaření s kapesným, dopadli žáci nejhůře.

Celkově nejlépe skončili v testu gymnazisté. Přes 60 procent z nich dosáhlo nejvyšší úrovně. Nejhorší výsledky měli studenti učňovských oborů.

„Nejvyšší podíl, přes 50 procent finančně negramotných žáků, máme na středních odborných školách bez maturitní zkoušky,“ upozornil Zatloukal. Jde o skupinu mladých, kteří se na pracovní trh dostávají nejdříve. „Říkáme, že jsou to vlastně budoucí řemeslníci a živnostníci, ale přes padesát procent z nich je finančně negramotných. To je velké riziko pro jejich další profesní uplatnění a budoucí kvalitu života,“ podotýká Zatloukal

U otázek, jak žáci vnímají peníze a jak s nimi nakládají, se rozdíly mezi typy škol smývají. Jak studenti gymnázií, tak učňové odpověděli, že půjčky se musejí splácet, lepší je spořit a před útratou je potřeba zvážit, zda si to mohou dovolit.

Testování se zopakuje

Z otestování také vyplynulo, že úroveň znalostí v oblasti financí ovlivňuje z velké části u žáků rodina, konkrétně například i dosažené vzdělání rodičů. Právě rodinu označovali studenti v testu za svůj hlavní zdroj informací, a to přes 70 procent z nich.

Dalšími zdroji jsou pro ně internet a sociální sítě. Škola se pak umístila na čtvrté příčce. V lavicích načerpává nejčastěji informace o financích 30 procent žáků.

Proto se inspekce ptala škol, kde výsledky žáků byly slabší, jak s nimi budou pracovat. „Dvě třetiny středních škol plánují rozšířit témata finanční gramotnosti ve vzdělávání nebo více vzdělávat v těchto tématech učitele,“ nastínil Zatloukal.

To koresponduje i s doporučením samotné inspekce. Testování by chtěla zopakovat, a to nejspíše za čtyři roky.