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Česko vyhrálo arbitráž, francouzské firmě nemusí hradit půl miliardy korun

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  14:17aktualizováno  14:38
Česká republika vyhrála podle ministerstva financí arbitráž s francouzskou společností JCDecaux a nemusí tak platit údajnou škodu zhruba 550 milionů korun. JCDecaux žalovala stát kvůli ukončení smlouvy o pronájmu reklamních ploch mezi pražským dopravním podnikem a její dceřinou firmou Rencar, sdělilo ministerstvo financí, které Česko ve sporu zastupovalo.

Ministerstvo financí | foto: Profimedia.cz

Arbitrážní tribunál podle mluvčího ministerstva Michala Žurovce rozhodl, že jednání dopravního podniku nebylo podle mezinárodního práva přičitatelné České republice.

„Tedy stát za něj neodpovídal, jelikož DPP smlouvu s Rencarem ukončilo bez ovlivnění hlavním městem Prahou či vládou. Dalšími aspekty případu se tudíž rozhodčí tribunál již nemusel zabývat,“ uvedl mluvčí. Na nákladech řízení podle něj tribunál přiznal České republice zhruba 33 milionů korun.

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„Jde o další z řady potvrzení kvalitního zázemí a expertizy ministerstva financí v oblasti mezinárodních arbitrážních sporů. Všem kolegům, kteří se na tomto úspěchu podíleli, patří velké poděkování,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Pražský dopravní podnik (DPP) vypověděl firmě Rencar ze skupiny JCDecaux smlouvu na pronájem reklamních ploch v metru v roce 2016. Společnost následně krok napadla u soudu, loni v listopadu městský soud potvrdil dřívější rozsudek obvodního soudu o zamítnutí žaloby.

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V polovině roku 2021 pak společnosti skončila smlouva na městský mobiliář s pražským magistrátem, který ji neprodloužil a rozhodl se zastávkové přístřešky, které dosud JCDecaux provozovala, nahradit vlastními.

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