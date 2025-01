Česko obnovilo svůj úřad v Sýrii, pomůže tam i Američanům, uvedl Lipavský

V České televizi (ČT) to dnes řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.).

„My jsme obnovili přes Vánoce a Nový rok činnost našeho zastupitelského úřadu, kterou jsme museli naprosto utlumit a v kritické dny ho dokonce evakuovat,“ řekl Lipavský.

Do Sýrie se podle něj vrátili techničtí pracovníci, kteří se starají o bezpečnost, a právě i vedoucí úseku, který se stará o záležitosti vůči USA, tedy o tamní americké občany. „Ne, že by těch případů bylo mnoho, ale je to důležitá agenda,“ podotkl ministr. Uvedl, že nedávno měl telefonát s americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem, který se ujišťoval, že ČR bude v Sýrii jako ochranná mocnost USA pokračovat.

V politickém dialogu se současným syrským vedením Česko podle Lipavského „našlapuje po špičkách“. Hovoří se o tom, jak nakládat se situací, kdy představitelé nové syrské vlády jsou na různých sankčních seznamech kvůli své minulosti, řekl. „Na druhou stranu oni otevřeně deklarují, že chtějí navázat vztahy se světem, a myslím si, že bychom toto volání měli vyslyšet,“ dodal.

Případné rozhodnutí o zrušení sankcí bude podle něj politické a musí mu předcházet politická jednání. V polovině prosince Lipavský řekl, že dialog s novou syrskou vládou je důležitý i kvůli návratu syrských uprchlíků do domovské země.

Asadův režim, který Sýrii ovládal 24 let, se počátkem prosince zhroutil pod tlakem vojenské ofenzivy islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS). Šéf této syrské povstalecké aliance Ahmad Šara je nyní faktickým vládcem země. Šara a další představitelé HTS opakovaně deklarují, že nechtějí v Sýrii omezovat svobody a práva menšin.