Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Soud osvobodil advokáty v kauze úplatku. Překvapilo mě to, připustil státní zástupce

Autor: ,
  11:51
Soud v pátek osvobodil pražského advokáta Martina Grubnera v kauze údajného přijetí úplatku 400 000 korun. Obžaloba tvrdila, že peníze přijal od začínajícího kolegy Phama Viet Do výměnou za příznivý výsledek kontroly České advokátní komory (ČAK). Soud však zprostil obžaloby oba muže s tím, že se skutek nepodařilo prokázat. Verdikt není pravomocný, státní zástupce se proti němu odvolal.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Po provedení důkazů zůstaly pochybnosti, zda k předání úplatku skutečně došlo,“ uvedl soudce Obvodního soudu pro Prahu 1 Petr Babka s tím, že proti sobě i nadále stojí dvě vzájemně neslučitelné verze děje: Phamova a Grubnerova. Za takových okolností musel soud respektovat presumpci neviny.

„Nechtěl jsem žít v hříchu.“ Někdejší advokát přiznal, že uplatil kontrolora ČAK

Svědci z advokátní kanceláře, kteří po pěti letech popsali schůzky Grubnera s Phamem jako standardní, jsou podle něj obecně věrohodní. Phama si i po takové době mohli zapamatovat na základě jeho exotického zjevu, elegantního oblečení a plynulé češtiny, podotkl.

Podle obžaloby si Grubner řekl o úplatek od mladého advokáta Phama v květnu 2021, kdy Pham vykonával praxi teprve několik měsíců. Grubner měl tehdy jako dlouholetý člen kontrolní rady ČAK na starosti prověření podnětu z Finančního analytického úřadu, který Phama podezíral z možného praní špinavých peněz.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Mladík se totiž snažil uložit v bance tři miliony korun v hotovosti od svého klienta jako advokátní úschovu. Pham se k poskytnutí úplatku Grubnerovi doznal o více než dva roky později, když podával policii vysvětlení v souvislosti s jiným případem.

Státní zástupce Jan Lelek žádal pro Grubnera tříleté vězení a milionový peněžitý trest, pro Phama pak samostatný peněžitý trest ve výši 250 tisíc korun. Vyzdvihl, že Grubnerův skutek byl zištný, vysoce společensky závažný a advokát při něm zneužil jak mladické nezkušenosti začínajícího kolegy, tak i svého postavení v ČAK.

Advokát účtoval potřebným vysoké provize z dávek. Teď čelí kárné žalobě

Lelek řekl, že si z činnosti státního zastupitelství nevybavuje žádný jiný případ s přiznáním obžalovaného, který by u soudu skončil jeho osvobozením. Novinářům sdělil, že trestní věc je netypická i tím, že stíhaní jsou dva lidé s právnickým vzděláním i praxí. Soudce podle něj upozadil oproti Grubnerově obhajobě důkazy, které podporují Phamovu verzi – například to, že Pham si před vzájemnou schůzkou vybíral peníze. Motivy ke skutku i k doznání vysvětlil Pham logicky, dodal státní zástupce.

Největší selhání v životě, řekl u soudu Pham

Grubner se hájil tím, že Pham nevypovídá pravdu a že důvodem jeho doznání je dohoda s policejní centrálou na tom, že policie odloží Phamovo stíhání za praní špinavých peněz a úvěrový podvod.

Tvrdil také, že výsledek kontroly nemohl vzhledem k nastaveným procesům v ČAK ovlivnit a že na jeho schůzce s Phamem byla po celou dobu přítomná asistentka advokátní kanceláře. Odmítl rovněž konstrukci obžaloby, podle níž byl v postavení úřední osoby, což je okolnost zvyšující trestní sazbu.

Pham před soudem řekl, že skutku lituje a považuje ho za největší selhání v životě. Vysvětlil, že úplatek poskytl, protože se obával, že by mohl přijít o vše, co v předchozích letech budoval. Uvedl, že Grubnerova asistentka byla na schůzce pouze zpočátku a poté byl s advokátem v místnosti sám.

Osmdesátiletá advokátka okradla klienty o 161 milionů. Soud jí uložil sedmiletý trest

Své pozdější přiznání zdůvodnil vírou v Ježíše Krista. Advokacii už nevykonává, ze seznamu advokátů je vyškrtnutý od loňského ledna. U soudu se domáhal podmíněného zastavení svého stíhání, po osvobození se vzdal práva na odvolání.

Grubner má v souvislosti s kauzou pozastavenou advokátní činnost. Figuruje i v dalším trestním případu, v němž ho justice nepravomocně potrestala šesti lety vězení za krácení daní a jeho odvolání zatím neprojednala.

Ve funkci kontrolora ČAK se mimo jiné podílel i na prověrce účetnictví advokátky Hany Sukové. Kontrola nezjistila nic závadného, žena byla nicméně letos nepravomocně odsouzena k sedmiletému vězení za zpronevěru více než 161 milionů korun z advokátních úschov.

Oba obžalovaní v údajné korupční kauze – někdejší advokát Pham Viet Do (druhý zleva), který se k poskytnutí úplatku doznal, a kontrolor České advokátní komory Martin Grubner (vpravo), který přijetí úplatku odmítá
Právník Martin Grubner odmítl u soudu obvinění z přijetí úplatku, druhý právník Viet Do Pham se k jeho zaplacení naopak přiznal. (14. října 2025)
Právník Martin Grubner odmítl u soudu obvinění z přijetí úplatku, druhý právník Viet Do Pham se k jeho zaplacení naopak přiznal. (14. října 2025)
Právník Martin Grubner odmítl u soudu obvinění z přijetí úplatku, druhý právník Viet Do Pham se k jeho zaplacení naopak přiznal. (14. října 2025)
5 fotografií
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...

Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami

Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)

Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...

Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, prohlásil Babiš. A řekl, co byl ten „nejhorší moment“

Účast prezidenta v Ankaře byla trapná, okomentoval Babiš (12. července 2026)

Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo...

Situace na Dyji zůstává kritická, hasiči dnes odstraní 1,5 tuny uhynulých ryb

Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého...

Situace na řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická a hrubým odhadem se dnes nachází na výpusti ze Staré Dyje do Dyje jeden a půl tuny mrtvých ryb, řekl v pátek předseda Moravského...

17. července 2026  12:32

Odstřelem to zřejmě nepůjde. Odborník nastínil demolici v baťovském areálu

Ohořelá a částečně zřícená budova bude zbourána. Ve výřezu obchodní ředitel...

Před třemi lety bourala pražská firma Trepart původní sídlo fakulty technologické, které stálo jen pár stovek metrů od zdevastované 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Majitel ohořelé a částečně...

17. července 2026  12:31

Výbuch muži zničil dům a popálil celé tělo. Známý záchranář popsal dojemný moment

Marek Dvořák

Exploze kyslíkové láhve zničila rodinný dům a těžce zranila jeho majitele. Lékaři mu dávali mizivou naději, po náročné léčbě v Brně se však vrací do života. Přátelé nyní pro rodinu organizují sbírku....

17. července 2026  12:28

Dvořák na kandidátce nebude, oznámil Kupka. ODS vadí zděděných 230 milionů

Martin Kupka přichází na zahájení výkonné rady ODS, která rozhodne o...

Filip Dvořák nebude figurovat na kandidátce ODS pro podzimní komunální volby na Praze 1. Před pátečním jednáním výkonné rady to potvrdil předseda strany Martin Kupka. Rada následně záměr vyloučit jej...

17. července 2026  9:46,  aktualizováno  12:21

VIDEO: Američtí mariňáci kontrolují dodržování blokády Íránu. Provedli výsadek

Američtí mariňáci provedli výsadek na loď v Ománském zálivu

Američtí vojáci ve čtvrtek vstoupili na palubu ropného tankeru v Ománském zálivu, aby zkontrolovali, zda „dodržuje“ blokádu íránských přístavů. Tu Spojené státy v oblasti opětovně zavedly v úterý, od...

17. července 2026  12:17

Putinova popularita prudce klesá. Nevěří mu nejvíce Rusů od začátku války

Ruský prezident Vladimir Putin vystupuje na setkání s absolventy vojenských a...

Popularita ruského prezidenta Vladimira Putina během jediného týdne klesla o pět procent. Jeho práci aktuálně schvaluje už jen 66 procent Rusů. Názory na něj nejvíce ovlivnila válka proti Ukrajině a...

17. července 2026  12:11

Motorkář předjížděl kolonu a na přechodu vrazil do kočárku s dítětem

Motorkář se srazil s kočárkem, ve kterém seděl dvouletý chlapec. (16. července...

Motorkář v České Lípě při objíždění kolony narazil na přechodu do kočárku s dvouletým chlapcem. Při střetu praskla bočnice kočárku, dítě vyvázlo bez zranění. Policie po motorkáři a jeho doprovodu...

17. července 2026  10:44,  aktualizováno  12:06

Evakuace i na lžíci bagru. Část Ruska pustoší bleskové záplavy

Ruskou Sverdlovskou oblast zasáhly ničivé záplavy. Oblast leží na západě Ruska...

Ural zasáhly ničivé povodně. Asijská Sverdovská oblast se přes týden potýká s bouřemi a vytrvalými dešti. Tisíce lidí se ocitly bez elektřiny, voda zaplavila silnice. Obyvatelé zasažených oblastí z...

17. července 2026  12:01

Červnová hromadná otrava v Olomouci má jednu oběť, případ řeší kriminalisté

Areál bývalého pivovaru v místní Olomouci - Holici, kde došlo 29. června k...

Hromadná otrava oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci z konce června má jednu oběť. Ze sedmi přiotrávených dělníků jeden z mužů následkům podlehl. Případ si převzali olomoučtí kriminalisté,...

17. července 2026  11:59

Rusko zasáhlo v Oděse obytný dům. Ukrajina hlásí mrtvé, mezi zraněnými i děti

Rusko zaútočilo na jihoukrajinskou Oděskou oblast. (17. července 2026)

Dva lidské životy a deset zraněných si vyžádal útok, který Rusko ve čtvrtek pozdě večer podniklo na jihoukrajinskou Oděskou oblast. O obětech a škodách v pátek informoval šéf regionální vojenské...

17. července 2026  9:37,  aktualizováno  11:52

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Soud osvobodil advokáty v kauze úplatku. Překvapilo mě to, připustil státní zástupce

Oba obžalovaní v údajné korupční kauze – někdejší advokát Pham Viet Do (druhý...

Soud v pátek osvobodil pražského advokáta Martina Grubnera v kauze údajného přijetí úplatku 400 000 korun. Obžaloba tvrdila, že peníze přijal od začínajícího kolegy Phama Viet Do výměnou za příznivý...

17. července 2026  11:51

Jak najít v Praze klimatizovaný spoj MHD? V aplikaci je na to potřeba jeden trik

Na pražských tramvajích se při příležitosti Mezinárodního dne Romů objevily...

Cestovat pražskou MHD za extrémních teplot je zážitek. Ne vždy příjemný. Klimatizací je vybavená jen část spojů. Jak zjistit předem, která tramvaj nebo který autobus mají klimatizaci, a cestovat tak...

17. července 2026  11:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.