Bohatá sněhová nadílka přes den odtaje. Silničáři se připravují na ledovku

  8:21
Noc z úterý na středu znamenala pro Čechy poměrně silné sněžení. Na východě Čech napadlo kolem 6 centimerů nového sněhu. Podle meteorologů bude sněžení pokračovat na většině území i přes den a v noci může hrozit náledí. Silničáři řidičům radí jezdit se zvýšenou opatrností.
foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) o tom informoval na síti X.

„V noci na čtvrtek bude sněžení ustávat a čtvrtek a pátek budou beze srážek. Ne však zcela bez nebezpečných jevů. Přes den bude při teplotách slabě nad bodem mrazu sníh odtávat a v noci se změní v náledí nebo zmrazky,“ uvedl ČHMÚ.

Meteorologové varují před silným sněžením v severní a severovýchodní části Čech, kde by mohlo napadnout až 20 centimetrů sněhu. Do půlnoci platí výstraha pro oblasti Vrchlabska, Trutnovska, Broumovska, Náchodska, Novoměstska, Dobrušska a Rychnovska.

Kvůli sněhu v Libereckém kraji silničáři od 06:00 uzavřeli pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny úsek silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Autobusy a osobní auta tudy projedou.

„Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem,“ dodal Svoboda. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion.

Rozbředlý sníh zůstal na silnicích v Královéhradeckém, Pardubickém a Zlínském kraji. Podle předpovědi ČHMÚ bude ve středu přes den ve Zlínském kraji zataženo se sněžením.

Především na Vsetínsku může být přechodně i vydatnější, místy může napadnout dalších pět až deset centimetrů nového sněhu.

Preventivní ošetření silnic

V Jihočeském kraji jsou silnice sjízdné lépe. „Klidnější situace je nyní na Českokrumlovsku a Strakonicku. V ostatních okresech preventivně vozovky ošetřujeme,“ uvedla Jana Ludačková z dispečinku jihočeské správy a údržby silnic. Na některých místech sněží. „Ale vozovky zatím nenamrzají, uvidíme, jaká bude situace přes den,“ řekla.

V Jihomoravském kraji varují silničáři před námrazami ve vyšších polohách Brna, Brněnska, Blanenska či Vyškovska, kam však míří posypové vozy. Silnice jsou k ránu sjízdné se zvýšenou opatrností. To samé platí pro Střední Čechy a Ústecký kraj.

Minimální sněhové srážky potkaly i Plzeňský kraj, kde se teploty pohybují kolem nuly. Vznik ledovky však hrozí i tam. „Využili jsme chemický posyp a nad ránem všechny úseky projeli,“ uvedl dispečer Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

Dopravu komplikují nehody

Průjezd Komenského ulicí v Otrokovicích na Zlínsku komplikuje nehoda dvou osobních aut, jak vyplývá z aktuálních údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Policisté také aktuálně řeší dvě nehody v Ústí nad Labem, v obou případech se střetla osobní vozidla.

24. listopadu 2025

