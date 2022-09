Zařadili ho do zvláštní školy, stát zaplatí Romovi stotisícové odškodné

„Strany soud informovaly, že dosáhly smírného urovnání,“ uvedl soud ve Štrasburku. Upřesnil, že stěžovatel se zavázal, že nebude na Českou republiku již vznášet žádné nároky týkající se skutečností, které vedly k podání stížnosti.

Suchý vyrůstal v dětském domově a do zvláštní školy ho poslal v roce 1985 chebský odbor školství, uvedl server Romea.cz. Zařízení pro děti s mentálním postižením Suchý navštěvoval deset let. Běžné základní vzdělání si doplnil až v dospělosti a složil také maturitu. Suchý dříve uvedl, že zařazení do zvláštní školy ho připravilo o možnosti profesního uplatnění.

Suchý původně požadoval odškodné půl milionu korun po českém ministerstvu školství. Nejvyšší soud jeho žádost ale zamítl. Poté, co muž neuspěl ani u Ústavního soudu, obrátil se na Evropský soud pro lidská práva.

„Jsem rád, že došlo k ukončení letitého sporu. Peněžní vyrovnání kompenzuje diskriminační jednání, které jsem zažil,“ sdělil podle webu Romea.cz Suchý. Právní konzultant Evropského centra pro práva Romů Michal Zálešák k případu ale řekl, že mimosoudní vyrovnání je kompromisem a může bránit v plném výkonu spravedlnosti.

Evropský soud pro lidská práva dříve vyhověl stížnosti 18 Romů, kteří si rovněž stěžovali na zařazení do zvláštní školy. Soud tehdy Česku uložil, aby diskriminaci romských žáků zamezilo.