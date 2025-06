Česká diplomacie v neděli také v novém doporučení varovala v následujících dnech před cestami do Izraele, který je ve válečném konfliktu s Íránem. Vydala i varování před cestami do Libanonu a Jordánska. K opuštění Íránu vyzvalo ministerstvo české občany už v pátek.

Letečtí dopravci pro neděli zrušili všechny lety mezi Prahou a Tel Avivem. Jde o šest odletů z Prahy a sedm příletů. Zrušené jsou také všechny čtyři páry pondělních letů. Lety dopravci ruší už od pátku, kdy byl uzavřený izraelský vzdušný prostor pro civilní letecký provoz.

Ministerstvo zahraničních věcí @mzvcr Zítra @mzvcr ve spolupráci s @ObranaTweetuje vyšle repatriační let pro Čechy v Izraeli. Zájemci se musí nahlásit ambasádě v Tel Avivu. Pomáháme Čechům v zahraničí, kteří se kvůli bezpečnostní situaci nemohou

vrátit domů. #SystemDROZD

V neděli dopoledne izraelské úřady uvedly, že zákaz pro civilní lety trvá a jeho zrušení bude oznámeno se šestihodinovým předstihem, píše agentura AFP. Není ale jasné, kdy se tak stane. Izraelské úřady vyzvaly své občany v některých zahraničních zemích, například v Řecku a na Kypru, aby čekali na oficiální pokyny a nechodili zatím na letiště.

V cestovatelském systému Drozd je zaregistrovaných 144 Čechů v Izraeli, 50 v Jordánsku, 55 v Libanonu a dva v Íránu. V Izraeli eviduje česká diplomacie stovky lidí s českým občanstvím žijících v Izraeli dlouhodobě.

Černínský palác v neděli také aktualizoval své doporučení pro cesty do Izraele, z důvodu válečného konfliktu mezi Izraelem a Íránem varuje před cestami do Izraele v následujících dnech. „S ohledem na to, že je v tuto chvíli uzavřen izraelský vzdušný prostor, doporučujeme věnovat náležitou pozornost komunikaci s leteckou společností a sledovat sdělení o letech. Zemi je možné opustit pozemní cestou přes Jordánsko a Egypt,“ uvedlo ministerstvo.

Pro Jordánsko vydalo ministerstvo doporučení cestovat do země pouze v nezbytných případech. Dále česká diplomacie s ohledem na bezpečnostní situaci varuje před veškerými cestami do Libanonu.

Nový konflikt mezi Izraelem a Íránem začal v noci na pátek izraelskými údery na íránské vojenské objekty a jaderná zařízení. Izrael to odůvodnil snahou zastavit Írán ve výrobě jaderné zbraně. Teherán však popírá, že na vývoji takových zbraní pracuje. Od pátečního večera pak Írán útočí na Izrael raketami a drony.