Policie stíhá dvanáct lidí z kuplířství. Organizovali prostituci v klubech i bytech

V první kauze s názvem Lupa podle kriminalistů pachatelé nejpozději od ledna 2024 až dosud profitovali z prostituce. V Mikulově a Brně provozovali dva noční kluby, do nichž jako takzvané společnice najímali ženy oslovené osobně nebo prostřednictvím internetové inzerce. Ženy jim následně odevzdávaly část svých výdělků, oficiálně jako platbu za nájem.
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Vyšetřovatelé zároveň tvrdí, že obvinění provozovali v Brně nejméně 11 bytů, v nichž ženy nabízely sexuální služby zákazníkům na základě inzerátů zveřejněných na internetu. Za využívání pokojů odváděly obviněným 1500 korun za osobu.
Druhý případ s názvem Panda se týká bytů v Brně, Jihlavě, Sezimově Ústí, Mostu a také ve slovenské Trnavě. Podle Ibeheje si obvinění tyto nemovitosti pronajímali nejpozději od loňského června a přiváželi do nich ženy převážně asijské národnosti.
Jejich sexuální služby následně nabízeli prostřednictvím internetových inzerátů doplněných fotografiemi žen. Část výdělků pak od prostitutek osobně vybírali.
V souvislosti s oběma kauzami provedli kriminalisté 28. května řadu domovních prohlídek. Jednoho ze zadržených následně soud poslal do vazby. Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Brně.