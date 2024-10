Česko předává na základě eurozatykače stovky lidí ročně. Trvá to i méně než měsíc

Podle mluvčího policejního prezidia Davida Schöna je evropský zatýkací rozkaz nejefektivnějším a nejrychlejším způsobem, kterým je možné uprchlíky dostat před soud nebo do vězení.

Policisté nejčastěji na českém území zadrží a poté předají Slováky. Od roku 2008 do konce loňského roku let jich bylo přes 1350, za nimi následují Češi. Zavedením evropského zatýkacího rozkazu totiž došlo k prolomení zásady nevydávání vlastních státních občanů. Česko jich předalo 1038. Mezi častěji předávanými jsou i Rumuni, Němci či Bulhaři.

„Rychlost je jednoznačnou výhodou a předání osoby ve většině případů trvá v řádu týdnů, někdy i dnů,“ uvedl Schön. Možnost využití evropského zatýkacího rozkazu stejně jako dalších forem policejní a justiční spolupráce od vstupu ČR do Evropské unie před 20 lety proto policisté přivítali.

Jde například o Schengenský informační systém (SIS), který umožňuje okamžité sdílení bezpečnostních informací v rámci celé EU.

470 hledaných

Loni policisté z členských zemí Evropské unie na základě eurozatykače zadrželi a do Česka poslali téměř 470 hledaných lidí. Naopak čeští policisté podle údajů ministerstva spravedlnosti vypátrali na základě evropského zatýkacího rozkazu 255 osob, po kterých bylo vyhlášeno pátrání v některém ze států EU. Ve více než 230 případech ČR vyhovělo žádosti o předání.

„Z těch známějších předání do ČR (v poslední době) šlo například o dva dezinformátory, jeden byl zadržený v Polsku, druhý na Slovensku,“ sdělil mluvčí.

V listopadu loňského roku zatkli polští policisté Tomáše Čermáka, kterého české soudy poslaly pravomocně na 5,5 roku do vězení za podporu a propagaci terorismu a který se před nástupem na různých místech skrýval. Do Česka byl muž předán za tři týdny. Za necelé dva měsíce se do ČR dostal Pavel Zítko, kterého zadržela slovenská policie letos v červnu.

Nyní se muž u soudu zpovídá z trestného činu šíření poplašné zprávy. V době pandemie covidu zpochybňoval podle žalobce existenci viru a ve svých videích mluvil o negativních zdravotních důsledcích očkování proti koronaviru.

Reakce na září 2001

Takzvaný eurozatykač byl v Evropské unii zavedený jako reakce na teroristické útoky ve Spojených státech v září 2001. Nahradil vydávací proceduru založenou na smlouvách mezi jednotlivými státy.

Evropský zatýkací rozkaz se týká závažných deliktů, například podezření z terorismu, pedofilie, vražd, rasismu nebo obchodů se zbraněmi či drogami. V Česku funguje od 1. listopadu 2004.