Víceletý rozpočet a financování Ukrajiny chce propojit německý kancléř Friedrich Merz. Souhlas Německa s příštím sedmiletým rozpočtem podmínil tím, že se všech 27 členských států zaváže podílet na finanční pomoci Ukrajině v roce 2027 a dalších letech.
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Podle Merze jde o otázku společné evropské bezpečnosti, náklady na podporu Kyjeva by se proto měly spravedlivě rozdělit mezi všechny země. Podle Babiše by mělo být financování Ukrajiny od příštího dlouhodobého rozpočtu odděleno.
„Jsem přesvědčen o tom, že bychom neměli být v té malé skupince, která bude blokovat pomoc Ukrajině i prostřednictvím rozpočtu Evropské unie. Koneckonců bezpečnost Ukrajiny bude do značné míry předznamenávat bezpečnost celé Evropy,“ prohlásil Pavel. Stabilita Ukrajiny a případně migrační toky budou mít podle něj vliv na evropskou stabilitu a konkurenceschopnost.
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„Měli bychom to brát už v podstatě jako součást Evropy. Není přece možné na jedné straně hovořit o tom, že budoucnost Ukrajiny vidíme v Evropské unii, a na druhé straně ji oddělit od finančních nástrojů, kterými to členství můžeme připravovat. Myslím si, že oddělovat to skutečně nedává moc smysl,“ dodal prezident.
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Mimořádný summit EU v Bruselu se věnuje budoucímu dlouhodobému rozpočtu EU a financování Ukrajiny. Babiš zdůraznil, že Česká republika potřebuje peníze z kohezních fondů na dostavbu dálnic a na zdravotnictví. Pokud jde o Ukrajinu, jsou podle českého premiéra důležitá zejména jednání o ukončení války.