Mělo by Česko odmítnout pozvání do Rady míru Donalda Trumpa?
Jednoznačně. Nebrat. Tohle je moment, který dál narušuje existující mezinárodní organizace, existující mechanismy, a to není něco, co by pro zemi typu Česka bylo výhodné. Rada míru je konstruovaná jako sbor kamarádů Donalda Trumpa. Bude fungovat, pokud daní lidé budou říkat to, co Trump chce.
Americký prezident také zmínil, že členství nebude zadarmo. Kdo se chce stát trvalou součástí Rady míru, bude muset zaplatit. Vyplatilo by se to Česku?
To je druhá věc – odstupňované členství. Tři roky zadarmo, potom miliarda dolarů. Nemyslím si, že v současnosti to má smysl platit. V době, kdy máme pocit, že potřebujeme konsolidovat naše rozpočty, je tohle investice, která se nám nevrátí.
Třetí argument, proč nevstupovat do Trumpovy rady, souvisí s tím, že může potenciálně fungovat jako něco, co rozbíjí jednotu Evropské unie. My naopak potřebujeme, aby se Evropská unie stala silnějším hráčem mezinárodního prostředí. Investovat energii do něčeho, co potenciálně EU rozbíjí, je prostě špatně.
Trump vytváří novou mírovou organizaci, za členství země zaplatí miliardu dolarů
Jediný důvod, proč by Andrej Babiš mohl do Rady míru chtít vstupovat, je, že by se rád chtěl vyfotit s Trumpem. Jenomže upřímně řečeno, ani pro jeho voliče to není tak důležité. Asi by si měl udělat průzkum (a možná ho již dělá), co si myslí jeho voliči o Donaldu Trumpovi. Měl by zvážit, že přílišné kamarádění s Trumpem by pro něj nemuselo být výhodné ani na domácí scéně.
Nemusíme být úplně u všeho
Zmínil jste důvody, proč pozvánku odmítnout. Mohl by vstup přinést i něco pozitivního?
Jediné potenciální pozitivum je to, pokud by Rada míru skutečně začala řešit konflikt v Gaze. Pakliže by se jí to podařilo vyřešit způsobem, který by byl spíš příjemný pro Izrael, česká účast by mohla být vnímána jako další součást naší přátelské politiky vůči židovskému státu.
Nicméně si myslím, že tady by „stačilo“, kdybychom třeba pozitivní výsledek práce Donalda Trumpa v oblasti Gazy podpořili externě. Nemusíme na to být členy Rady míru. Česko má dlouhodobé přátelské vztahy k Izraeli, ale nemusíme být úplně u všeho.
Pokud Česko pozvánku odmítne, hrozí, že ji třeba USA odmítnou pomoc, kdyby k něčemu došlo?
To je asi nejdůležitější argument, proč by eventuálně možná stálo zato vstoupit. Nemyslím, že se dá spolehnout na to, že členství v Trumpově radě znamená automatickou pomoc ze strany USA.
Je to jenom spekulace, ale podle mě se Trump prostě rozhodl, že chce mít doma Nobelovu cenu míru. Vymýšlí tak různé projekty, které se dobře jmenují a mají i opravdovou ambici ukončit nějaký konflikt typu války v Gaze. Ale Trump má svůj záměr a všechno ostatní je mu skoro jedno. Je to cynické, ale fakt si to myslím.
Česko musí vymyslet elegantní reakci
Jak složité rozhodování nyní čeká premiéra Andreje Babiše a ministra zahraničí Petra Macinku?
Není to úplně jednoduché. Pokud do Rady míru vstoupí, bude to mít všechny negativní dopady, o kterých jsem mluvil Pokud se rozhodnout nevstoupit, musí vymyslet nějakou elegantní reakci. Důvod, proč to neudělat.
Česko je postavené před podobné dilema jako třeba Polsko. Také Varšavě bylo nabídnuto členství, což pro Poláky není úplně příjemné. Ale pozvání se dá odmítnout i tak, aby se Trump neurazil a moc ho to nerozzuřilo.
Trump v Davosu formálně ustavil Radu míru. Přidal se Orbán a další
Babiš tedy má dilema, aby svým rozhodnutím nenaštval Trumpa?
Ano. A vůbec mu to nezávidím. Daleko klidněji by spal, kdyby pozvánku Česko nedostalo. Tím, že ji obdrželo, musí premiér odpovědět. Nerad však reaguje na věci, o nichž ví, že si jimi může způsobit mezinárodní nepříjemnosti.
Z evropských zemí členství odmítla například Francie, Trumpovu nabídku naopak přijalo Maďarsko.
V Radě míru budou režimy, se kterými se úplně nechceme kamarádit. Středoasijské, postsovětské a blízkovýchodní země Česku nic zajímavého nepřinesou ani ekonomicky či politicky. Ještě bychom se – v uvozovkách – stali v rámci Evropy exoty. Jít do toho je opravdu riskantní.
16. ledna 2026