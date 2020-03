Česko přiveze své občany z ciziny, volná místa nabídne i ostatním státům

15:58 , aktualizováno 15:58

Česká republika v průběhu týdne vyšle do různých koutů světa čtyři letadla, která přivezou sedm set lidí zpět do země. Kromě Pobaltí poletí evakuační lety do Vietnamu, Egypta a na Filipíny. Volná místa, která čeští občané neobsadili, nabídlo Česko i ostatním státům Evropské unie.