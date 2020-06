Neuspěl se stížností v Česku, napadl nouzový stav u soudu pro lidská práva

„Stěžovatelka, která se na Ústavní soud obrátila kvůli vyhlášení nouzového stavu a krizovému opatření, které omezovalo pohyb osob, se ochrany od našeho soudu nedočkala. Ti, kdo mají chránit lidská práva a ústavnost, jí řekli, že její práva tvrdými omezeními nebyla dotčena a když by trvala na tom, aby se soud vůbec případem zabýval, měla by spáchat přestupek nebo trestný čin, aby se ukázalo, že k zásahu do jejích práv došlo,“ píše brněnský právník na svém blogu.

Podle něj Ústavní soud nechal české občany na holičkách a nyní podle právníka sklidí i mezinárodní ostudu. Upozornily na to SeznamZprávy.

„Brzy se k ESLP dostane i ta největší z ostud, kterou si Ústavní soud za pár týdnů stihl uříznout: neuvěřitelné rozhodnutí o tom, že zadrátované hranice mohou patřit k našemu běžnému životu. Jsme přesvědčeni, že ESLP nedovolí, aby státy beztrestně zakazovaly svým občanům opustit zemi,“ stojí v závěru.

Záhumenský se dříve společně s manželkou a právničkou Vendulou Zahumenskou obrátili se stížností právě na Ústavní soud. Ten však na konci dubna jejich stížnosti proti nouzovému stavu odmítl.

Nouzový stav byl zásahem do práv

Podle právníků bylo vyhlášení nouzového stavu spolu s dalšími opatřeními vlády a ministerstva zdravotnictví zásahem do práva na svobodný pohyb a pobyt. Opatření byla vydávána chaoticky, bez respektování správných procedur a řádného odůvodnění.

Z usnesení soudu plyne, že vyhlášení nouzového stavu vládou je primárně „aktem vládnutí“, který nepodléhá kontrole ÚS. Vláda se zodpovídá sněmovně. „ÚS dospěl k závěru, že samotný akt vyhlášení nouzového stavu nepodléhá přezkumu ÚS, zejména v situaci, kdy neobsahuje žádná konkrétnější omezení a je pouze konstatováno, že se vyhlašuje nouzový stav,“ uvedl už dříve soudce zpravodaj Jaromír Jirsa.

„Je směšné, jestliže Ústavní soud tvrdí, že se občané mají spokojit s kontrolou Poslanecké sněmovny, kde má vláda přece většinu. Těžko se tam dočkají efektivního přezkumu a dohledu zvláště v situaci, kdy máme trestně stíhaného premiéra,“ píše Zahumenský. „Lidé se totiž nemohu smířit s tím, že by si exekutiva mohla dělat, co se jí zlíbí, aniž by nad ní byla aspoň nějaká soudní kontrola,“ doplnil.

Manželé původně krátce po vyhlášení nouzového stavu napadli jako neústavní celkem čtyři opatření – samotný nouzový stav, uzavření části obchodů, zákaz volného pohybu a uzavření škol. Dvě opatření však vláda následně zrušila a nahradila je opatřeními ministerstva zdravotnictví.

Advokáti nicméně neuspěli u Městského soudu v Praze. Soud uvedl, že ministerstvo mělo pravomoc obě opatření vydat a že jeho postup byl vzhledem ke koronavirové situaci důvodný. Zahumenští se tak rozhodli podat kasační stížnost. Věcí by se tak měl zabývat ještě Nejvyšší správní soud.