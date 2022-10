ČR na prvním místě jde na dračku. Líbí se také Fischerovi a Okamurovi

Jeden z politiků usilujících o to, aby se dostali na Hrad, Pavel Fischer, se vyjádřil na Twitteru poté, co se někteří lidé na sociální síti postavili proti tomu, aby heslo používal právě on.

„Dověděl jsem se, že některým lidem vadí jedno z hesel mé prezidentské kampaně: Česká republika na prvním místě. Samozřejmě vím, že stejné motto užívá i jedno z protivládních a proruských uskupení. Ale – právě proto! Jak jinak vyjádřit, že pro mne jsou zájmy občanů prioritou?“ uvádí na svém profilu.

Dále vysvětluje, proč použití tohoto hesla není nic špatného, ale naopak. Podle něho přece nepřestaneme používat Českou vlajku pouze proto, že jí mávají proruští aktivisté. Uvedl také, že i pro oběti komunismu, naše vojáky ve druhé světové válce a další, byla jejich země také na prvním místě.

Pavel Fischer @PavelFischer Dověděl jsem se, že některým lidem vadí jedno z hesel mé prezidentské kampaně - Česká republika na prvním místě. Samozřejmě vím, že stejné motto užívá i jedno z protivládních a proruských uskupení. Ale - právě proto! Jak jinak vyjádřit, že pro mne jsou zájmy občanů prioritou? oblíbit odpovědět

Podle Fischera se v této době není možné vyhnout překrucování a zneužívání národních hesel. „A stále platí, že když dva říkají totéž, není to totéž.“ uvedl na Twitteru.

„Česká republika na prvním místě“ je populární. Bylo to mottem pro demonstraci z 3. září, kterou pořádali protivládní aktivisté Ladislav Vrabel a Jiří Havel. Demonstranti měli jako cíl vyjádřit nespokojenost s vládou Petra Fialy, energetickou krizí nebo k negativnímu postoj k ruské invazi na Ukrajině. Vrabela a Havla nyní rozdělují hádky o peníze, které jim lidé poslali.

Větu používá dál Havel, který organizuje další protestní akce na pražské Letné 12. i 26. listopadu s očekávanou účastí 200 tisíc a pak 100 tisíc lidí. Tolik účastníků očekává Vrabel v oba dny i pro „veřejné shromáždění za demisi vlády“ na pražském Václavském náměstí. Heslo má dál jako název profilu na sociální síti.

Heslo se líbí i předsedovi opoziční SPD Tomiu Okamurovi, který ho využil naposledy v neděli při opakované výzvě vládě, aby zařídila nákup levného plynu z Ruska vysláním vyjednavače přímo do Moskvy.