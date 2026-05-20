Pokud se potvrdí ebola u amerického lékaře, bude prvním pacientem v Česku

Ivana Lesková
  12:18
Do Česka večer přiletí soukromé letadlo s americkým lékařem, který se mohl nakazit smrtelně nebezpečnou ebolou v Kongu či Ugandě, kde byl v kontaktu s pacienty. Speciální sanitkou zamíří na infekční kliniku ve Fakultní nemocnici Bulovka, kde v minulosti lékaři pečovali asi o deset lidí s podezřením na ebolu, naposledy loni. U žádného se ale onemocnění nepotvrdilo. Bez příznaků je zatím i americký lékař.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) na brífinku k převozu amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolou do Česka. (20. května 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Milan Trojánek
„Fakultní nemocnice Bulovka je jediné civilní zdravotnické zařízení, které se specializuje na léčbu vysoce nebezpečných infekcí,“ říká ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví a zástupce hlavní hygieničky Matyáš Fošum.

K dispozici je podle něj také záložní vojenská nemocnice v Těchoníně. „Tu bychom uvedli do provozu v případě většího počtu případů vysoce nebezpečné nákazy, což však v tuto chvíli nehrozí,“ dodává Fošum.

O leteckou přepravu Američana z Afriky a léčbu v Česku podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha požádalo českou vládu americké velvyslanectví díky dobrému renomé, které má Česko i Bulovka v oblasti léčby infekčních nemocí. „Náklady na přepravu i léčbu uhradí Spojené státy,“ ujišťuje Vojtěch.

„Šest amerických pacientů zamířilo do Německa. Podle našich informací, po vyčerpání tamní kapacity požádal zástupce USA v Česku o pomoc právě Bulovku, která má kvalitní vybavení i odborníky se zkušenostmi a se světovým renomé v léčbě pacientů s vysoce nebezpečnými nákazami,“ doplňuje Fošum.

Zatím není zcela jasné, proč se Američané nebudou léčit ve své vlasti. Pozastavuje se nad tím například i americký lékař a univerzitní profesor Craig Spencer, který se nakazil ebolou v západní Africe v roce 2014. Tehdy tam pracoval jako dobrovolník s Lékaři bez hranic.

Nemoc se u něj projevila po návratu domů. Stal se prvním nakaženým v New Yorku. Jeho diagnóza tehdy vyvolala v USA velkou paniku. Spencer byl po několika týdnech léčby prohlášen za vyléčeného a bez rizika přenosu viru.

Současný přesun sedmi Američanů s vysokým rizikem nákazy ebolou do evropských nemocnic mu nedává smysl. „USA disponují plně funkčním a specializovaným systémem, který byl vytvořen právě pro tento účel. Jako americký občan bych byl neuvěřitelně zklamaný a upřímně řečeno i dost naštvaný, kdybych byl na jejich místě.

Oficiální zdůvodnění zní, že je to proto, že se jedná o kratší lety. Ale člověk si musí klást otázku… „ uvedl Spencer na síti X.

První projevy připomínají chřipku

Ebola je smrtelné virové onemocnění patřící do skupiny krvácivých (hemoragických) horeček. „Zpočátku se projevuje jako chřipka, ale rozhodně se tak nepřenáší. Pacient má zpočátku teploty, bolesti hlavy i svalů, následně může dojít k nevolnosti, zvracení, průjmu a poškození jater a ledvin. V pokročilých stádiích se u některých pacientů objevuje krvácení,“ popisuje přednosta motolské infekční kliniky Milan Trojánek.

Zatímco chřipka se velmi snadno přenáší vzduchem v kapénkách, které nakažený člověk vydechuje, když kašle, kýchá nebo mluví, u eboly jde o nákazu výhradně při nákaze tělními tekutinami.

„Hlavní způsob přenosu eboly je po kontaktu s krví, zvratky, stolicí, potem, slinami, močí, spermatem či mateřským mlékem. Rizikový je kontakt přes poraněnou kůži a sliznice – oči, nos, ústa,“ vysvětluje Trojánek.

Když se člověk nakazí ebolou, virus nejprve napadne některé buňky imunitního systému, které mají normálně organizovat obranu těla proti infekci. Místo toho je ale virus využije k vlastnímu množení a zároveň způsobí, že imunitní systém začne reagovat chaoticky a přehnaně.

„Infikované buňky začnou uvolňovat obrovské množství zánětlivých látek, takzvaných cytokinů, což vyvolá silný zánět v celém organismu – cytokinovou bouři. Tato reakce poškodí také vnitřní výstelku cév, která normálně drží krev a tekutiny uvnitř oběhu a pomáhá regulovat srážení krve. Cévní stěny se pak stávají propustnějšími, tekutina uniká do tkání, klesá krevní tlak a orgány přestávají být dostatečně zásobovány kyslíkem a živinami. Současně dochází k poruchám srážení krve. Výsledkem je postupné selhávání orgánů, například ledvin, jater nebo plic,“ popisuje Trojánek.

Riziko šíření eboly v ČR je velmi nízké

Cílená léčba eboly není, lékaři se snaží zabránit krvácení a selhání orgánů. Udržují krevní tlak, infuzemi podávají tekutiny a minerály, kyslík, léky proti horečce, bolesti a zvracení. „Úmrtnost se liší podle kmene viru, kterým je pacient nakažený, i podle úrovně péče od nuly až do 90 procent,“ dodává Milan Trojánek.

Odborníci shodně tvrdí, že riziko šíření onemocnění v Česku je velmi nízké, prakticky až nulové. „Pozor by však na sebe měli dávat cestovatelé do Demokratické republiky Kongo a Ugandy. Před cestou a v jejím průběhu sledujte webové stránky ministerstva zahraničních věcí,“ doporučuje Matyáš Fošum.

„Lidé, kteří se vrátí z Afriky či jiných exotických míst a mají zdravotní potíže, by vždy měli lékařům nahlásit, kde se pohybovali,“ uzavírá expert na tropickou medicínu Milan Trojánek.

Pokud se potvrdí ebola u amerického lékaře, bude prvním pacientem v Česku

