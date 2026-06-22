„V atmosféře nad městy se tvoří takzvaný tepelný ostrov, což je oblast teploty vzduchu zvýšené oproti teplotě okolí města, zároveň s nižší relativní vlhkostí,“ přiblížila pro iDNES.cz meteoroložka Českého hydrometeorologického ústavu a členka konvektivní skupiny Houbová.
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Tepelný ostrov podle jejích slov vzniká kvůli uměle vytvořeným povrchům, které odrážejí sluneční záření jinak než přírodní krajina. „Uměle vytvořené povrchy také způsobují rychlejší odtok vody z měst, zároveň, vzhledem k jejich nepropustnosti, s mnohdy většími škodami než ve volné krajině,“ doplnila.
Obecně platí, že čím větší jsou města, tím větší je efekt tepelného ostrova.
Houbová podotkla, že bouřky vznikají, či zanikají díky mnoha vlivům, z nichž v souvislosti s městy je možné jmenovat návětří a závětří.
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„Například více konvektivní oblačnosti a srážek se nachází po směru proudění, to je spíše za městem než v něm. A postupují za lepšími podmínkami. Ty bývají častěji v členitém přírodním terénu než nad velkými aglomeracemi,“ popsala dále s tím, že ve velkých městech je tedy bouřek pravděpodobně méně než v okolí a bude tomu tak i nadále.
„Rozhodně na to ale nelze spoléhat. Už proto, že škody po bouřkách ve městech bývají ještě větší než mimo města,“ uzavřela expertka.
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