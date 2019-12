Balík do krámu či na úřad. Pošta klonuje konkurenci a propustí tisíce lidí

11:17 , aktualizováno 11:17

Česká pošta projde v příštích pěti letech modernizací, která ji vyjde na více než miliardu korun. Podle plánů by nově lidé na menších vesnicích chodili pro zásilky do obchodu nebo na obecní úřad. Jeden z největších státních podniků chystá také velké propouštění, řady pošty by mělo opustit až sedm tisíc zaměstnanců.