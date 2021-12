Nenechávejme nákupy na poslední chvíli, prosí mluvčí České pošty Vitík

Jaká je aktuálně situace na České poště, zažíváte již vrchol sezony?

Situace na České poště odpovídá tomu, že se pohybujeme v polovině prosince. To znamená v absolutní předvánoční špičce, lidé za sebou mají Black Friday, ve většině případů už mají prosincové výplaty, takže nakupují. Na druhou stranu pokud to srovnáme s loňským rokem, který byl diametrálně odlišný od toho současného, protože byl lockdown, pohybovali jsme se v prvním ostrém roce covidové krize, takže i ti největší odpůrci e-shopů nakupovali přes internet. Absolutních špiček bylo loni více než letos.

Můžete tedy číselně porovnat letošní a loňský rok?

Jenom pro představu v tom nejvytíženějším dni jsme se pohybovali na úrovni necelých 1,2 milionu balíků v přepravě, letos jsme průměrně na 750 tisících balících. Je vidět, že se lidé vrátili do kamenných obchodů a tím, že není lockdown, tak tolik nevyužívají e-shopy jako v loňském roce. Ale pokud situaci srovnáme, dejme tomu s rokem 2019, kdy ještě nebyl koronavirus, tak jsme nad těmi čísly z doby před dvěma roky. Stoupající trend tam určitě je vidět a musíme si uvědomit, že loňský rok byl skutečně extrémní a těžko říct, za kolik let se podaří tato čísla přirozeným trendem vyrovnat.

Co v přepravě nejvíce dominuje - jsou to balíky, nebo vánoční přání?

Pokud se bavíme čistě o těch balících, tak stejně jako například květináři mají vrchol roku okolo svatého Valentýna, má Česká pošta absolutní špičku v předvánočním období, takže z hlediska celého roku máme balíků nyní nejvíc. Pokud se budeme bavit o klasických pohlednicích, tak tím, jak se stále více rozšiřují různé způsoby elektronické komunikace, klasických papírových pohledů, ale i dalších dopisů ubývá, je to zhruba mezi 10 až 12 procenty ročně.

Nicméně existují určité sezonní výkyvy a jsou to právě Vánoce, Velikonoce nebo letní prázdniny, kdy lidé ve zvýšené míře posílají pohlednice, takže i teď je na těch počtech vidět, že lidé, kteří se třeba nemohou potkat se svými známými, se svými blízkými, tak volí tento tradiční formát pozdravu, to znamená papírovou pohlednici.

Událost dne Každý den se děje něco významného. Portál iDNES.cz vybírá to nejzajímavější a ptá se přímo aktérů. Každý den nabízí rozhovor z míst, kde události ovlivňují svět kolem nás. V několika otázkách, jasně, stručně, výstižně.

Do kdy bude možné využít služeb České pošty, aby zásilka nebo psaní dorazilo včas do Vánoc?

Musíme rozlišovat mezi tím, co je v předání do přepravy České pošty, a co je objednání na e-shopu. Jsme zodpovědní za přepravu, takže můžeme garantovat dodání zásilek, které dostaneme do přepravy, a letošní takzvaný rozhodný den jsme stanovili na 22. prosince včetně. Když do tohoto data nám e-shop nebo jednotlivec dají do přepravy balík, můžeme garantovat nebo přislíbit, že to doručíme do Štědrého dne.

Musíme si uvědomit, že pokud něco nakupujeme přes e-shop, tak i ten potřebuje nějaký čas pro zpracování zásilky, takže bych to určitě nenechával na poslední chvíli a nesnažil se využívat nejzazšího data ať už e-shopu nebo pošty. Skutečně objednávejme co nejdříve.

Na jaře bylo propuštěno přibližně 1200 zaměstnanců, nepociťujete to v tomto hektičtějším období?

Lidé, které jsme propustili, nebo jejichž pracovní pozice jsme rušili, tak se to týkalo zejména listovního doručování. Teď před Vánocemi hraje prim balíkové doručování. Samozřejmě nemůžeme současný objem zvládnout se stávajícími zaměstnanci, proto ostatně jako každé Vánoce najímáme brigádníky, protože na druhou stranu by asi nebylo úplně ekonomicky efektivní držet tyto zaměstnance po celý rok, kdy přepravovaného není tolik.

Od přelomu září a října postupně nabíráme brigádníky, kteří pomáhají s provozem České pošty. Maximum lidí, které potřebujeme, je pět tisíc. Neznamená to, že všech pět tisíc lidí pracuje každý den ve všech provozech České pošty, ale odpracují třeba týden, pak už nepřijdou, nevrátí se, protože nejsou potřeba, nebo si najdou něco jiného. Je to absolutní suma lidí, kterou potřebujeme, ale pracují průběžně a průběžně přichází a odchází. Kapacitně personální problémy nemáme.