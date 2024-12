Penzistům hrozí, že nebudou dostávat důchod. Pošta prodělává na roznášení

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) si na tuto službu najímá Českou poštu. Za jeden doručený důchod jí vyplácí 35 korun. Jenže poštu služba reálně vychází na 65 korun. To znamená jen za letošní rok ztrátu asi 200 milionů korun. Od července 2025 navíc bude muset důchody roznést do 14. dne v měsíci, což podle interních dat pošty, se kterými se MF DNES seznámila, znamená další růst nákladů. To všechno za situace, kdy propouští lidi, prodává budovy a je pod tlakem na osekání veškerých nákladů.

Naším zájmem je ve výplatách důchodů pokračovat, ovšem za finančních podmínek, které budou pro Českou poštu férové. Matyáš Vitík mluvčí pošty