V Praze skončí všechny plánované pobočky pošty. Obce zvažují vlastní provoz

Pošta zveřejnila v březnu seznam 300 poboček, které zruší k polovině roku z úsporných důvodů. Celkem má 3 200 poboček. Mluvčí pošty Matyáš Vitík řekl v pátek České televizi, že jednání se starosty o rušených pobočkách už končí a změna bude nejvýše u 20 poboček. Některé obce ale uvádějí, že na jednání s poštou stále čekají.

„Během příštího týdne by měl být definitivní seznam rušených poboček od 1. července. Co mám informace, tak by tam neměly být žádné výrazné změny. To znamená, že se budeme bavit zhruba o 15 až 20 pobočkách, které v rámci jednání byly vyměněny za jiné pošty,“ řekl ČT mluvčí České pošty.

V Praze se zruší 35 ze 106 pošt

Pošta například nevyslyšela přání pražských radnic a nezachová žádnou z poboček, které chce od července ve městě zrušit. Městským částem jen slíbila posílení provozu na zbylých pobočkách. Rušení se dotkne 13 z 22 velkých městských částí Prahy a zaniknout má 35 ze 106 pošt.

Ve Středočeském kraji, kde má ukončit provoz 24 poboček, radnice s návrhy změn také většinou neuspěly. V Příbrami z jednání se zástupkyní pošty vyplynulo, že jediné možné řešení je výměna pobočky za pobočku, kdy by při zachování pošty v ulici Budovatelů byla zrušena pošta na sídlišti.

To ale vedení města nechce, protože pobočka na sídlišti provádí o třetinu víc úkonů než pošta na pěší zóně Cíl. Město zvažuje službu Pošta Partner, záleželo by na financích.

19. dubna 2023

Fungování v režimu Pošta Partner

V Královéhradeckém kraji se radnicím podařilo zachovat navíc pouze jednu pobočku v Hradci Králové. Celkem tak v kraji zanikne 15 poboček pošty místo 16. V Hradci Králové radnice vyjednala zachování pobočky na Benešově třídě na největším sídlišti Moravské Předměstí.

Původně měla být zrušená spolu s dalšími dvěma pobočkami na sídlišti, kde by tak 30 000 lidí zůstalo bez pošty. Součástí dohody je však to, že Česká pošta přemístí svou pobočku ve čtvrti Nový Hradec Králové do prostor města a pobočka bude dál fungovat za spolupráce města v programu Pošta Partner Plus.

Seznam změn, kde se pošty rušit nebudou

Ve třicetitisícovém Trutnově nebudou moci jednu z rušených poboček ani provozovat za své peníze. „V Poříčí jsme žádali o Poštu Partner, ale neuspěli jsme, od České pošty jsme dostali zamítavou odpověď,“ řekl místostarosta Tomáš Hendrych (Volba pro město).

V Pardubicích zruší Česká pošta nakonec šest poboček místo plánovaných sedmi. Nyní je ve městě 13 pošt. V pátém městském obvodě zůstane pobočka v ulici Jana Palacha, protože je bezbariérová.

V Karlovarském kraji, kde má být zrušeno 14 poboček, byly částečně úspěšné jen Karlovy Vary. Nejméně využívaná pošta v Doubí, která měla původně zůstat, zanikne a místo ní zůstane v provozu jedna z nejvyužívanějších poboček v Rybářích. Třeba Sokolovu se nepodařilo dojednat záchranu pošty 5 na sídlišti Michal, kterou využívají zejména místní senioři. Podle starosty Petra Kubise (ANO) se nepodařil vyjednat ani vznik Pošty Partner.

V Ústeckém kraji má skončit 27 pošt. Podle starostů tamních obcí zástupci České pošty nenabídli žádné kompromisy. Pouze v Ústí nad Labem po tlaku starostky obvodu Neštěmice Yvety Tomkové (Vaše Ústí) pošta rozhodla, že zruší pobočku na Klíši místo vytížené v Neštěmicích.

V Libereckém kraji se nepodařilo obcím dohodnout zachování žádné ze 13 poboček, které mají skončit. Například starosta Turnova Tomáš Hocke (Nezávislý blok) chtěl zachovat poštu na vlakovém nádraží, která je bezbariérová. Vedení města neúspěšně navrhovalo zrušení méně vytížené pobočky v přilehlé obci Přepeře, nebo zřízení Pošty Partner.

Na jižní Moravě by mohla některé z 23 rušených poboček třeba v Hodoníně nebo Břeclavi nahradit Pošta Partner Plus, jejíž provoz platí radnice. „Česká pošta slíbila upravit parametry modelu pošty Partner Plus tak, aby byly vstřícnější ke zřizovatelům. Doposud však nebyla úprava přijata,“ uvedla mluvčí Břeclavi Ivana Solaříková.

Jasno zatím není ani v Brně, kde chce primátorka Markéta Vaňková (ODS) jednat se zástupci státního podniku o zachování pobočky v Orlí ulici.

Ve Zlínském kraji zvažují zřízení Pošty Partner ve Valašském Meziříčí, Kroměříži a Uherském Hradišti. Výše nákladů se však městům nelíbí, odhadují je na milion korun ročně. V kraji má být zrušeno 14 poboček.

Na Vysočině má skončit devět poboček, což se ani po jednáních s Českou poštou zřejmě nezmění. Jihlavská radnice jen dohodla, že místo pošty u vlakového nádraží v Havlíčkově ulici skončí pobočka v Heleníně, která je méně využívaná. V Třebíči zase zůstane pošta v ulici Marie Majerové na sídlišti Hájek, výměnou za ni ale skončí pobočka na borovinském sídlišti.

I v Jihočeském kraji se počet rušených 18 poboček nemění. V Českých Budějovicích a Milevsku se ale podařilo dojednat, že skončí jiné pobočky, než na původním seznamu byly. „Zůstává pošta na sídlišti Šumava. Místo ní bude zrušena pošta 2 u Nádraží, která byla víceméně balíkovou pobočkou,“ uvedla českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS).

V Plzeňském kraji, kde chtěla pošta uzavřít 22 poboček, se podařilo zachovat dvě provozovny v Plzni. Zůstane pošta v obchodním centru Olympia a na sídlišti Skvrňany. Místo pobočky ve Skvrňanech pošta zruší pobočku v Křimicích, nicméně město její provoz převezme jako Poštu Partner Plus, řekla mluvčí kraje Helena Frintová. Místo pošty v Olympii bude zrušena některá z dlouhodobě uzavřených poboček.

V Olomouckém kraji pošta ruší dvě desítky poboček. Se zástupci České pošty jedná třeba Prostějov. „Dle dosavadního průběhu jednání se, jak věříme, podařilo dojednat záchranu pošty v Plumlovské ulici výměnou za poštu v Čechovicích,“ řekla mluvčí radnice Jana Gáborová.

Města v Moravskoslezském kraji dosáhla částečných úspěchů. V Opavě, Ostravě i Třinci se podařilo dohodnout, že na úkor jiných zachová pošta pobočky, které města považují za důležitější. V Ostravě-Jih, nejlidnatějším obvodu krajského města, kde žije přibližně 100.000 obyvatel, měly původně zůstat dvě pobočky. Podařilo se vyjednat, že tam nakonec budou tři.