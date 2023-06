PŘEHLEDNĚ: Zavřeli vám poštu? Podívejte se, kam nově vyrazit pro dopisy a balíky

Česká pošta v souvislosti s redukcí své pobočkové sítě připravila pro zákazníky informační kampaň. Poskytne jim informace o nástupnických poštách za zrušené pobočky a tipy, jak zefektivnit využívání poštovních služeb.

Hlavní komunikační platformou je informační web ceskaposta.cz/zmeny, kde zákazníci najdou všechny aktuální informace. Seznamy rušených i doporučených pošt v okolí, důležité termíny, adresy a otevírací dobu.

Na pobočkách, které budou od 1. července uzavřeny, jsou k dispozici informační materiály, které popisují, kde se bude nacházet nástupnická pošta a do jakého data budou na stávající pobočce fungovat jednotlivé služby, jako je například ukládání balíků nebo dopisů.

Každý senior, který si na svoji stávající poštu přijde vyzvednout důchod, dostane informační leták, díky němuž se dozví, jakým způsobem mu bude předán důchod po 1. červenci a jaké má možnosti změny ve výplatě peněz.

Důležitým nástrojem, jak zefektivnit vyřizování poštovních služeb, je objednání na konkrétní pobočku na konkrétní čas a na konkrétní službu. To vše lze vyřídit on-line a zákazník jde ve stanovený čas ihned na řadu bez zbytečného čekání. Služba funguje pro všechny pošty od roku 2021.

Zákazníci budou moci rovněž využít změnu doručení on-line, kdy si přes mobilní aplikaci PoštaOnline zařídí přesměrování své uložené zásilky na jinou pobočku.

Pošta snižuje i počet doručovatelů. Podnik, který loni vykázal ztrátu přes 1,7 miliardy Kč, by se měl do dvou let transformovat na provozovatele poboček, který poskytuje služby objednané státem, a komerční doručovací firmu.