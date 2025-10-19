Přesun miliardového majetku v centru Prahy. Pošta tají, kdo chce její slavné sídlo

Budova centrály České pošty (hlavní pošta) v Jindřišské ulici v Praze. | foto: Profimedia.cz

Eva Pospíšilová
V České poště spěje podle informací iDNES.cz do finále prodej historické budovy hlavní pošty v Praze. Jedná se o objekt na rohu Jindřišské ulice a Politických vězňů. Kdo jsou zájemci o slavné sídlo v centru metropole, podnik tají.

„Generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán má připravenou k podpisu smlouvu na prodej objektu soukromému investorovi. Prodat by se měla za miliardu korun,“ sdělilo redakci nezávisle na sobě hned několik lidí ze zmíněného státního podniku. Redakce jejich jména zná. Z důvodu jejich přání o zachování anonymity je ale nebude zveřejňovat.

Není to úplně standardní a rozhodně by to nemělo být tajné. V momentě, kdy to je netransparentní, tak mohou vznikat spekulace, jak to vlastně je a kdo z toho co má.

Lukáš Frydrychmajitel Edox reality

