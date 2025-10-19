„Generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán má připravenou k podpisu smlouvu na prodej objektu soukromému investorovi. Prodat by se měla za miliardu korun,“ sdělilo redakci nezávisle na sobě hned několik lidí ze zmíněného státního podniku. Redakce jejich jména zná. Z důvodu jejich přání o zachování anonymity je ale nebude zveřejňovat.
Není to úplně standardní a rozhodně by to nemělo být tajné. V momentě, kdy to je netransparentní, tak mohou vznikat spekulace, jak to vlastně je a kdo z toho co má.