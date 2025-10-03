Česká pošta přestala kvůli superdávce vyřizovat žádosti o většinu příspěvků

Od října zavedená superdávka zahrnuje přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. „Jednotlivé dávky už nebudou poskytovány samostatně a nelze je tím pádem administrovat na poštách,“ uvedl Vitík.
Superdávka přehledně: Koho se týká, kdy začne platit a jak o ni žádat
Česká pošta dosud poskytovala služby úřadu práce na všech pobočkách s přepážkami Czech POINT, tedy na zhruba 750 z 2900 pošt. Na těchto poštách zajišťovala asistenci při podání žádostí v rámci klientské zóny Jenda, tedy žádosti o rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, žádosti o zprostředkování zaměstnání a žádosti o podporu v nezaměstnanosti.
Pilotní projekt pošty a Úřadu práce ČR odstartoval loni v červnu v Liberci.