Balík do ruky nedošel? U České pošty narazíte, reklamovat může jen e-shop

Česká pošta Česká pošta je státní podnik a jako jediná má poštovní licenci, která se liší od poskytování poštovních služeb jinými subjekty na trhu. Ten se uvolnil v roce 2013, díky čemuž se do podnikání v oboru mohly zapojit další firmy. České poště ukládá zákon za povinnost takové služby poskytovat. Během šesti let musela Česká pošta z vlastních zdrojů pokrýt takzvané náklady ztrátových služeb, které se vyšplhaly na skoro 9 miliard korun. Pošta má síť více než tří tisíc poboček a služby jako „Balík do ruky“ jsou komerční, tedy zákonem nepovinné.