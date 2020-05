Malostranský zápisník: Cizí vraždy stačí, drahoušku!

Řeporyjský starosta za ODS Pavel Novotný, který v minulosti opakovaně vyhrožoval různým lidem vraždou a byl za to dokonce pravomocně odsouzen, se teď sám nechává chránit policií v obavě, že by ho mohl nechat zavraždit Putin. V lepším případě to pro agresora-strašpytla bude poučná lekce o tom, že vyhrožovat vraždou komukoliv je pěkné svinstvo.