„Šetřením Policie ČR se nezjistil kriminálně relevantní vztah k případu vedenému v USA, k případným možným obětem v České republice. Ke konkrétním osobám se vyjadřovat nelze,“ sdělil Vinčálek bez dalších podrobností.
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„Jeffrey, jsi skvělý.“ Epstein si psal s mladými Češkami, s jednou strávil víkend
Po lednovém zveřejnění rozsáhlého souboru dokumentů souvisejících se zesnulým Epsteinem uváděla některá česká média, že vyšetřovací spisy obsahují i jeho četné vazby na ČR – korespondenci s českými dívkami nebo údaje o tom, že v tuzemsku několikrát pobýval.
S dotazem, zda vláda tyto skutečnosti prověřuje, se pak na premiéra Andreje Babiše (ANO) obrátil formou interpelace exministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS).
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Nové snímky z kauzy Epstein. Ukazují český pas, Ficova poradce i popisky na ženách
Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Některé hostil ve svých nemovitostech, kde byly přítomny i mladé ženy a dívky.
Kvůli kauze odstoupil i Ficův poradce
V roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Podle vyšetřovatelů vedl rozsáhlou prostituční síť. Veškerá obvinění odmítal. Už v roce 2008 byl odsouzený za sexuální zneužívání.
Soubor, který koncem ledna zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti, obsahoval přes tři miliony stran textu, 2000 videí a 180 tisíc fotografií, mezi nimiž bylo množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.
V dokumentech figurovalo například i jméno bývalého slovenského ministra zahraničí a někdejšího předsedy Valného shromáždění OSN Miroslava Lajčáka, který v reakci na zveřejněné informace odstoupil z pozice poradce premiéra Roberta Fica. Vazby na Epsteina řešila i Británie, Norsko, Lotyšsko a další státy.
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3. března 2026