Ruce plné peněz či drahá auta. Národní banka varuje před praktikami finfluencerů

„Chtěl bych vám říct o téhle nové kryptoměně. Během dalších měsíců poroste o stovky procent. Pokud chcete být finančně nezávislí, musíte investovat.“ I taková tvrzení nezřídka zaznívají z úst influencerů, kteří se poté, co začala popularita investování růst, vrhli na propagaci kryptoměn. Existují i pozitivní příklady, mnohdy se však člověk může spálit a o peníze přijít.

Právě před podobnými praktikami nedávno varovala Česká národní banka (ČNB). „V řadě zemí, včetně České republiky, dochází k nárůstu činnosti tvůrců digitálního obsahu týkajícího se financí, takzvaných finančních influencerů nebo také jen ‚finfluencerů‘,“ uvedla ČNB.

Upřednostňují vlastní zisk

Současně upozornila, že jde o lidi, kteří působí na sociálních sítích nebo jiných digitálních platformách, které se zaměřují na oblasti osobních financí a investování či jiná finanční témata. Poté však k tomu sdílejí informace, rady nebo názory.

„Může se přitom jednat jak o odborníky v oblasti financí, tak i laiky, kteří například vycházejí ze svých osobních zkušeností,“ podotkla ČNB.

Národní banka také uznala, že někteří „finfluenceři“ mohou svou schopností srozumitelně vysvětlit finanční koncepty a dokonce pozitivně přispívat k růstu finanční gramotnosti

Jenže pak tu jsou ještě další. Ti například sdílejí názory a rady, které nejsou v nejlepším zájmu investorů. „Ať už proto, že nemají dostatečné odborné znalosti, nebo protože upřednostňují vlastní zisk před zájmy investorů, kteří se jejich radami řídí,“ podotkla ČNB.

Bezcenný token

Scénářů může být několik. Například influencer dostane prostřednictvím spolupráce velké množství nové kryptoměny. A začne ji propagovat mezi svými fanoušky. Protože jde o malý nebo do té doby neexistující projekt, i menší vlna zájmu způsobí rychlý růst ceny dané kryptoměny. To přiláká další lidi a dojde k sebenaplňujícímu proroctví – vypadá to, že daný influencer skutečně rozumí investicím a jeho rada byla natolik dobrá.

Influencer ale vzápětí své kryptomince za vysokou cenu prodá. A protože jich držel velké množství, hodnota měny vzápětí prudce klesá. Zbylí investoři najednou vlastní bezcenný token. Celému schématu se říká pump and dump.

Je však nutné také zmínit, že ne každý influencer, který se věnuje tématu investic, to dělá špatně. Přestože do médií se nejčastěji dostávají informace o podvodech, existují i příklady finfluencerů, kteří se snaží své publikum v investování či kryptoměnách skutečně vzdělávat.

Rady mohou být povrchní

Byť se tedy najdou i influcenceři, kteří mají dobré rady, tak národní banka upozornila, na co si dát pozor. Někteří „finfluenceři“ mají například nedostatečné znalosti.

„Ačkoli se ‚finfluenceři‘ mohou prezentovat jako zkušení finanční odborníci, nemusí tomu tak být. Rady a názory, které sdílí, mohou být povrchní nebo špatně podložené a obecně neinformované,“ podotkla ČNB.

Současně také upozornila na neindividualizovaná doporučení. Tedy rady, které sdílí, nemusí být vhodné pro všechny. „Zpravidla nezohledňují, a ani nemohou zohlednit, individuální potřeby a situaci těch, kteří jejich obsah sledují,“ doplnila národní banka.

Další problém podle národní banky je, že někteří influenceři mohou propagovat konkrétní investice nebo finanční produkty v rámci placené spolupráce. Jednoduše řečeno, jde jim o vlastní zisk, například podílem na zvýšených prodejích.

„Tento střet zájmů může vést i k neúměrnému zdůrazňováním výnosů a potlačení rizik, a tím k nevhodným investičním doporučením,“ doplnila k dané komplikaci.

Spojení s tlakem, aby sledující jednali rychle

Pak nastává však problém i ohledně rizika a podvodu či manipulace s trhem. „V krajních případech mohou být ‚finfluenceři‘ zapojeni do neetických nebo dokonce nelegálních praktik, jako například tzv. ‚pump and dump‘ schémata,“ uvádí banka.

Podobná schémata se často týkají „módních“ aktiv, jako jsou třeba kryptoměny. Často jsou podle ČNB také spojena s tlakem na to, aby sledující jednali, tedy investovali, rychle, a to z obavy, že jim „unikne příležitost“, což může vést k unáhleným investičním rozhodnutím.

„U investic do kryptoaktiv je obzvlášť důležité být obezřetný. V prostředí EU chybí, do doby plné použitelnosti nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCA), právní rámec ochrany proti nekalým praktikám, jaký je u tradičních aktiv, což činí tuto oblast rizikovější,“ varovala dále ČNB.

Žádný zákon však nemůže nikomu poskytnou úplnou ochranu při rozhodování ohledně investic. „Investoři by k investičním rozhodnutím měli přistupovat s náležitou pečlivostí a notnou dávkou kritického myšlení, a to při uvážení všech okolností své specifické situace,“ dodala ČNB.

„Ruce plné bankovek“

Jana Kovářová z Fakulty podnikohospodářské na VŠE pro iDNES.cz podotkla, že influcencery, kteří radí s investicemi, je nutné rozdělit na dvě skupiny.

„První jsou ti, kteří se věnují finanční gramotnosti a snaží se mezi své publikum rozšířit vzdělávací obsah o tom, jak přistupovat k rozpočtu, ke spoření a jak zodpovědně vstoupit do světa investic. Protipólem jsou influenceři, kteří nabízejí ‚zaručené‘ rady k tomu, jak rychle zbohatnout,“ definovala Kovářová z VŠE.

První typ influencerů může podle jejích slov mít pozitivní efekt a pomoci zvýšit finanční gramotnost. „Ti druzí ale často propagují vysoce riziková nebo podvodná investiční schémata, na kterých se sami obohatí, zatímco na finanční situaci těch, kteří do nich kvůli nim vstoupí, dopadají negativně,“ vysvětlila.

Lidé by podle Kovářové měli například zpozornět, když někdo má zaručený tip na výdělek či investici. „Ti, kdo o investicích nebo možnostech přivýdělku informují poctivě a vycházejí ze svých zkušeností, nebudou nikdy prezentovat investiční příležitost jako bezrizikovou cestu ke zbohatnutí,“ podotkla.

Pokud podle ní influenceři nebo uživatelé sociálních sítí prezentují tip na investici jako zaručený zdroj výdělku bez rizika, nebo jeho rizika bagatelizují, jde o první varovný signál.

„Typickým příkladem manipulativního obsahu jsou drahá auta, hodinky nebo ruce plné bankovek. Tyto okázalé projevy bohatství mají ve videích na sociálních sítích nalákat uživatele k tomu, aby získali pocit, že takový životní styl mohou při dodržování jejich investičních rad jednoduše získat,“ dodala Kovářová z VŠE.