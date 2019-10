GLOSA: Oslava výročí 28. října na střeše národní banky

Sídlo centrální banky je vlastně také symbol Česka – proto jsem na jeho střechu v den svátku vylezl. Nejsem tady poprvé. Projít si barák bylo to první, co jsem po svém nástupu do bankovní rady udělal. Od sklepa, tedy vlastně trezoru. Až po střechu, kterou jsem si oblíbil. Za rekonstrukci domu z let 1997 až 2000 jsme teď mimochodem u příležitosti třiceti let obnovy památek po pádu komunismu dostali cenu od iniciativy Architecture Week Praha a Národního památkového ústavu.