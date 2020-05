KOMENTÁŘ: Odbojáři v Národní bance měli jen devět pušek a pár revolverů

75 let zpět. Je noc 27. dubna 1945. Praha. V Národní bance je sepsán krátký text nového oběžníku znemožňující výplatu šeků okupantům – wehrmachtu, Waffen-SS a ­gestapu. Aby nebyli schopni opatřit si peníze pro svůj provoz. Když to gestapo zjistilo, vtrhlo do budovy Národní banky v pražské Bredovské ulici. Zatklo tři čelné představitele banky: guvernéra Dvořáka, vrchního ředitele Peroutku a ředitele Papouška.