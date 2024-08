Sháněli jste „asistentku“? Diskriminace, vzkázal soud lékařské komoře

Pokutu sice zrušil krajský soud, podle NSS ale formální znaky přestupku naplněny byly, o žalobě tak bude znovu rozhodovat olomoucká pobočka Krajského soudu v Ostravě.

Píše o tom server Česká justice.

„Nabídka práce, Kancelář České lékařské komory se sídlem Lékařská 2, Praha 5, hledá administrativní pracovnici - asistentku,“ uveřejnila na Facebooku před pěti lety ČLK. Podle inspekce práce se tím komora dopustila diskriminace z hlediska pohlaví.

Komora podala žalobu a senát olomoucké pobočky Krajského soudu v Ostravě dospěl k závěru, že k přestupku nedošlo, neboť nebyly naplněny jeho formální znaky. Soud přihlédl k tomu, že komora sice inzerát tohoto znění zveřejnila, avšak jeho další obsah již tuto „specifikaci“ neobsahoval. Podle krajského soudu se tak v případě pojmu „administrativní pracovnice - asistentky revizní komise“ jednalo o limitně přípustnou vyjadřovací zkratku.

Odlišně by soud podle odůvodnění rozhodnutí naopak nahlížel na to, pokud by byla inzerována v ženském rodě pracovní pozice, kterou tradičně a takřka výlučně historicky zastávali a stále zastávají ve společnosti muži, zejména dělnické profese v odvětví těžkého strojírenství či stavebnictví.

S rozhodnutím soudu ale inspektorát práce nesouhlasil a podal kasační stížnost. Vyslovil nesouhlas především s názorem krajského soudu, že od vstupu žen na trh práce vykonávaly v inzerátu nabízenou asistentskou práci takřka výhradně právě ženy. Výklad provedený krajským soudem podle státního úřadu „popírá základy demokratického státu a zastává patriarchální přístup“.

Senát NSS nyní rozhodnutí krajského soudu zrušil, dospěl k závěru, že formální znaky přestupku naplněny byly. Inzerát podle kasačních soudců totiž jasně vyznívá tak, že jsou na pozici preferovány výhradně ženy.

Podle NSS krajský soud nerespektoval jeden z nejdůležitějších cílů zákona o zaměstnanosti - eliminaci nerovného zacházení i z hlediska pohlaví. „Závěr rozsudku krajského soudu je podle NSS v rozporu s úmyslem zákonodárce sankcionovat diskriminační nabídky práce,“ napsal server.