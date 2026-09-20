Co vás vedlo k iniciativě realizovat projekt Sledování lékových chyb?
Základním impulzem bylo ukázat důležitost práce lékárníka při výdeji léků pacientům. Za tím, co vypadá jako jednoduché podávání krabiček s léky, se ve skutečnosti skrývá sled myšlenek v hlavě lékárníka vyhodnocující předepsané léky, jejich kombinaci, dávkování, ale i pohled na člověka, jenž léky vyzvedává. Chtěli jsme tak na konkrétních číslech a příkladech ukázat, že lékárníci jsou těmi, kteří pacientům poradí, chrání je a přispívají k větší bezpečnosti léčby.
Měli jsme v minulosti řadu jednání s politiky a úředníky na ministerstvu zdravotnictví i ve zdravotních pojišťovnách a snažili se jim vysvětlit, že jsme jako lékárníci důležití, protože odhalujeme mnohé chyby, jaké se při předepisování stávají, a častou odezvou bylo: „A kolik takových chyb zachytíte?“ Žádné statistiky jsme ovšem v ruce neměli, a to byl proto hlavní impulz, proč jsme se vrhli do tohoto projektu. Až díky němu jsme mohli na jasných datech prokázat, že chyby opravdu jsou – a není jich málo. Což i nás překvapilo. Jinými slovy, projekt nám pomohl popsat roli lékárníka při odhalování lékových chyb z hlediska jejich typu a objemu, zároveň ukázal, že lékárníci lékové chyby umějí nejen odhalit, ale také je vyřešit. Rád bych zdůraznil, že projekt nebyl namířen proti lékařům. Naopak ukázal, že spolupráce lékařů a farmaceutů je pro bezpečnou farmakoterapii klíčová.
Nebojte se v lékárně zeptat, protože třeba právě i ta zdánlivě hloupá otázka vám zachrání zdraví. A platí to i obráceně – žádná otázka lékárníka není zbytečná.