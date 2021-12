Distributor nedodává léky části lékáren, stěžuje si komora. Pacientům chybí

„Konkrétně se jedná o společnost Boehringer Ingelheim, spol. s r.o., která využívá model takzvaných přímých dodávek léků do lékáren (DTP – Direct to pharmacy),“ uvádí Česká lékarnická komora v tiskové zprávě. Redakce iDNES.cz vyjádření firmy shání.

Podle ní společnost zdůvodňuje zamítnutí dodávky léčivých přípravků z naprosto iracionálních důvodů založených na objednávkách lékárny v minulosti. „Žádné takové důvody pro odmítnutí objednávky zákon nezná,“ dodává komora.

Léky nechybí plošně, ale někde jsou jejich dodávky do lékáren výrazně omezeny, což například v obci s jednou lékárnou může být problém. „Je úplně špatně, když monopolní výrobce řekne, že někomu lék nedodá, protože ho už vzal tolik, kolik v předchozím období. To je nesmysl, zejména v dnešní době, kdy se lidé snaží necestovat. Například pokud je lékárna jediná v obci a monopolní distributor jí lék pro astmatika odmítá dodat. To má jet pacient z tohoto důvodu do lékárny v jiném městě?“ uvedla mluvčí Michaela Bažantová.

Problémy s dodávkami jsou u léčivých přípravků k inhalaci, jako jsou Atrovent, Berodual, Spiriva. „Dále léky na ředění krve Pradaxa, lék na diabetes Trajenta, antihypertensivum Twynsta. Většina z nich nemá generikum, tedy je nelze nahradit jiným lékem se stejnou účinnou látkou,“ uvedli lékárníci s tím, že tím výrobce porušuje zákon o léčivech.

„Je nepřijatelné, aby výrobce rozhodoval o tom, ve které lékárně si pacient může vyzvednout léčivý přípravek,“ uvedl Aleš Krebs, prezident lékarnické komory.

Komora se obrátila na Státní ústav pro kontrolu léči s několika podněty, poprvé před dvěma měsíci. Ústav však podle lékárníků nereagoval. Jeho vyjádření redakce iDNES.cz zjišťuje.