Česko může v roce 2030 vyslat družici do vesmíru. Snímky pomůžou při katastrofách

Česká republika plánuje vyslat do vesmíru družici, která bude pořizovat snímky Země pro české státní uživatele. Družice nazvaná AMBIC může v budoucnu přispět třeba k lepšímu zvládání živelných katastrof nebo sledování situace na silnicích a železnicích. K oficiálnímu startu bude připravená v roce 2030.
Družice AMBIC (Ambicious Czech Satellite) bude pořizovat obrazová data. | foto: VZLUTechnet.cz

Smlouvu o vývoji družice AMBIC a univerzální platformy, která bude využitelná pro další družicové mise, v pátek podepsali zástupci národního centra pro letectví a vesmír VZLU Aerospace a Evropské kosmické agentury (ESA). Podobnou družici mělo Česko na oběžné dráze už dřív.

AMBIC bude pořizovat až 400 černobílých i barevných snímků za den s takovým rozlišením, že by na nich měly být viditelné objekty například o velikosti auta. Fungovat bude na nízké oběžné dráze do 550 kilometrů.

Družice o rozměrech 70 krát 70 krát 100 centimetrů bude vážit zhruba 140 kilogramů. „Termín startu ale zatím není jasný, bude upřesněn v průběhu vývoje družice,“ uvedla společnost VZLU Aerospace.

Na projektu spolupracují jako hlavní subdodavatelé společnosti OHB Czechspace, ESC Aerospace a World from Space i další firmy z Česka. Ze zahraničí bude pocházet méně než čtvrtina hodnoty satelitu, oznámilo VZLU Aerospace. Podle ředitele centra Josefa Kašpara mohou data z družice v budoucnu pomáhat záchrannému systému, ale třeba i při monitorování chráněných parků nebo skládek.

Vedoucí oddělení průmyslové politiky a auditu ESA Christine Kleinová uvítala, že česká vláda svěřila agentuře realizaci projektu České ambiciózní mise, jejíž součástí družice AMBIC je.

Cílem projektu je ukázat schopnost spolupráce v českém kosmickém průmyslu a vyvíjet rozsáhlejší technologicky pokročilé produkty, podotkl ředitel odboru nových technologií a Kosmické agentury ČR na ministerstvu průmyslu a obchodu Václav Kobera.

„Výsledkem bude česká družice kategorie SmallSat o hmotnosti přes 100 kg, která bude klíčová pro naplňování ještě větších družicových ambicí České republiky, a to jak pro vládní, tak i komerční zákazníky,“ dodal.

Financování mise AMBIC

Společnost VZLU Aerospace v minulosti vyvinula satelit VZLUSAT-2, který jako první česká družice pořizoval barevné i černobílé snímky Země ve vysokém rozlišení. Nesl také vědecké přístroje jako například vesmírný rentgenový detektor.

Do vesmíru ho v lednu 2022 vynesla raketa americké společnosti SpaceX, misi družice ukončila a shořela v atmosféře koncem loňska. Část dat, která družice pořídila, VZLU Aerospace zveřejnila a nabízí je především odborníkům k dalšímu zpracování a využití.

Páteční podpis smlouvy s ESA zavazuje VZLU Aerospace také k vyvinutí univerzální platformy pro družice o hmotnosti 80 až 200 kilogramů, které by mohly nést různá zařízení, například teleskopy. „Platforma bude určena pro družice na nízké oběžné dráze do 550 kilometrů a s dobou funkčnosti předpokládanou na tři až pět let,“ uvedla VZLU Aerospace.

Mise AMBIC byla dosud financována prostřednictvím ministerstva dopravy, ministerstvo průmyslu převzalo odpovědnost za kosmické aktivity v Česku od počátku března.

Na oběžnou dráhu VZLU Aerospace v minulosti vyslala také družici SATurnin-1, kterou vyvinula pro vojenské zpravodajství. Vyvíjí také konstelaci VZLUGEM, v níž bude několik družic vzájemně spolupracovat.

Všechny tyto projekty navazují na misi VZLUSAT-1, která se podle firmy stala nejdéle komunikující českou družicí v historii České republiky a Československa. VZLU Aerospace v minulosti fungovala pod názvem Výzkumný zkušební a letecký ústav.

