Špioni chtějí zpět peníze od „provalené“ firmy, která bojuje proti hackerům

20:00 , aktualizováno 20:00

Rozvědka usiluje o peníze kdysi skrytě vložené do firmy, která učí, jak odvracet hackerské útoky. Jde o společnost CyberG Europe, která se kdysi jmenovala Cyber Gym. Že mají „tajní“ se společností co do činění, se provalilo během vyšetřování bývalého náměstka rozvědky Zdeňka Blahuta, který byl loni obviněn z podvodu.