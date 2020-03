Koronavirus mění i diplomacii. Česká centra žijí v zahraničí online

Česká centra jsou jedním z nástrojů veřejné diplomacie zahraniční politiky Česka. Prezentují naši zemi v zahraničí v široké škále kulturních a společenských oblastí – od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací.



Za tímto účelem pořádají také nejrůznější projekty, veřejné debaty nebo prezentace. Kvůli koronaviru však nyní veškerou živou činnost musely stopnout a přesunout své aktivity do prostředí webu a sociálních sítí.

Čeští umělci a vědci tak nyní mohou své projekty prezentovat v online prostoru. Již počátkem roku se třeba České centrum v Berlíně stalo iniciátorem nové „evropské“ řady projektů s názvem Science Café. Vědci z různých evropských zemí v jejím rámci představují špičkovou vědu širokému publiku. První večer proběhl ještě v sále Českého centra Berlín, další přednášky a diskuse už jsou plánovány pro online prostředí sítě EUNIC Berlin, v níž se evropské kulturní instituty sdružují.



Virtuální knihkupectví nebo online výstavy

Mnoho online akcí probíhá i v dalších centrech ve světě – České centrum Paříž spustilo projekt virtuálního knihkupectví, centrum v Madridu zase spolupracuje na přípravě festivalu Animayo, který proběhne ve virtuálním prostředí a ze svých domovů se připojí i vývojáři českých počítačových her a tvůrci animovaných filmů.



U příležitosti konání festivalu Nordic Gaming připravuje také České centrum Stockholm online stream hry Attentat 1942 následovaný diskuzí. Také centrum v Moskvě oslovuje svoje publikum prostřednictvím webu, aktuálně novou výstavou nazvanou České hrdinky.



„S velkým obdivem sleduji, jak se kolegům v našich českých centrech daří transformovat jejich činnost, a to velmi efektivně a rychle, do ryze digitální, virtuální podoby. V mnoha teritoriích navíc pomáhají našim zastupitelským úřadům v konzulární agendě, tedy v komunikaci s českými občany. Česká kulturní scéna dokáže čelit i těžkým zkouškám posledních dnů a týdnů. Její digitální prezentace v zahraničí to dokazuje,“ komentuje situaci Ondřej Černý, generální ředitel Českých center.



Do budoucna pak organizace plánuje zařadit i další inovativní online programy včetně inteligentních her, rozhovorů s umělci a experty apod. V plánu jsou také ilustrované projekty pro děti.



V současnosti působí v zahraničí celkem 25 poboček na 3 kontinentech – kromě Českých center spravují také Český dům v Moskvě, Jeruzalémě a Bratislavě.