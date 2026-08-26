Chceme učit češtinu i v Indonésii. Nový šéf Českých center o aktivismu i úsporách

Jaký je váš první dojem po prvních týdnech ve funkci?
Přebírám to ve stavu, jaký jsem asi čekal. Znamená to zatížení minulostí, která nesouvisí s původní činností Českých center, ale s kanceláří generálního komisaře české účasti na EXPO. Na to si můžete jako manažer stěžovat, ale nemůžete se tvářit překvapeně. Spíš mi připadá, že se s tím dá vypořádat. Mé pocity jsou mírně optimistické, protože venku máme šikovné lidi, kteří chápou plány do budoucna. Pro změnu potřebujete spojence a ti tady jsou.
Pokud přijde jiná vláda a určí jiné priority, za které budeme placeni, tak budeme dělat ty.