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Chceme učit češtinu i v Indonésii. Nový šéf Českých center o aktivismu i úsporách

Tomáš Ratner
  9:00
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Ivan Jukl, nový generální ředitel Českých center | foto: ČTK

Novým šéfem Českých center v zahraničí se stal bývalý velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl. Zdědil kauzu v podobě „zapomenutého“ nezdemolovaného pavilonu na EXPO v Japonsku a musí vylepšit i rozpočet center. O tom všem mluví Jukl v rozhovoru pro iDNES.cz.

Jaký je váš první dojem po prvních týdnech ve funkci?
Přebírám to ve stavu, jaký jsem asi čekal. Znamená to zatížení minulostí, která nesouvisí s původní činností Českých center, ale s kanceláří generálního komisaře české účasti na EXPO. Na to si můžete jako manažer stěžovat, ale nemůžete se tvářit překvapeně. Spíš mi připadá, že se s tím dá vypořádat. Mé pocity jsou mírně optimistické, protože venku máme šikovné lidi, kteří chápou plány do budoucna. Pro změnu potřebujete spojence a ti tady jsou.

Pokud přijde jiná vláda a určí jiné priority, za které budeme placeni, tak budeme dělat ty.

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