Armádní virtuální nábor se prodražuje. Loni ale přilákal jen 600 nových vojáků

Náborové kanceláře mají své limity. Nejčastější komplikací je nejen nedodání potřebných dokumentů a tím opakování celého procesu, ale i ostych mladých s náborářem telefonovat. To má řešit projekt, který se připravoval nejméně dva roky a v provozu je on loňského září. Zájemcům o službu umožní zjednodušení cesty do uniformy bez dlouhých osobních pohovorů na webu doarmady.cz.

„Virtuální náborové centrum míří především na takzvanou generaci Z, která využívá plného potenciálu online prostředí. Cílem bylo nejen přiblížit službu v armádě nebo zálohách či dalších způsobech zapojení se do obrany vlasti, ale i maximálně zjednodušit cestu k uniformě,“ řekl při spuštění plukovník Ivo Zelinka, který stál u počátků projektu a vedl tým, který dotáhl virtuální nábory do zdárného konce. Tedy, alespoň částečně.

Zelinka na začátku projektu hovořil o dvacetimilionové částce, to uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas. Před spuštěním ale už virtuální nábor stál přes šedesát milionů korun. Na konci loňského roku byla prakticky vyčerpána devadesátimilionová rámcová smlouva se státním podnikem LOM Praha. A není to konečná suma.

Přes to vše má systém řadu nedokonalostí a chyb. Byl opakovaný problém s přihlášením, nahráním osobních dokumentů, ale také úsměvné chování virtuální asistentky Adély nevzbuzovalo velikou důvěru v odvedenou práci.

Adéla tápe i u jména velitele Vzdušných sil. Tím je generál Petr Čepelka.

Ta například na otázku, kdo je velitel vzdušných sil, odpovídala Karel Řehka, který je šéfem armády, či jako jednu z hodností, které je možné jako voják dosáhnout, uvedla vraník. Adéla se podle armády učí strojově a proto bylo možné ji na začátku zmást. Prostředí a obsah virtuálního náboru tvoří společnost VR Group, dceřiná společnost LOM Praha.

Současný stav doznal od spuštění několika změn, milovníci online hraní si přijdou na své u dvojice her, které chvíli zabaví. Slíbená 3D simulační hra ale stále k dispozici není. To možná změní další rámcová smlouva, která státnímu podniku přinese dalších až 25 milionů korun. Tím se celková cena virtuálního náboru vyšplhá na bezmála 115 milionů korun. A je víc než pravděpodobné, že nepůjde o finální částku. Další miliony spolyká údržba, disková pole a tak podobně.

Ze 7000 přihlášených prošlo 600

Přitom loňský rok pro náboráře příliš úspěšný nebyl, přilákal jen 600 nováčků. „Loni přibylo 600 vojáků z povolání, přes nové náborové středisko se přihlásilo 7000 uchazečů, přesto musí armáda v rekrutaci přidat,“ řekl na velitelském shromáždění šéf armády Řehka. Nevysvětlil ale, proč sítem prošlo ani ne 10 % uchazečů. Nejčastěji se však skloňuje nízká fyzická kondice.

S cílem 30 000 vojáků z povolání a 10 000 aktivních záloh počítají strategické dokumenty armády k roku 2030. „V tomto ohledu nesmíme ztrácet ani den,“ uvedla nedávno ministryně obrany Jana Černochová.

Loni v září bylo v armádě 27 982 profesionálních vojáků a téměř 4300 vojáků aktivní zálohy. Stovky vojáků ale i armádu každoročně opustí.

Armáda přitom potřebuje tisíce odborníků, zejména v oblasti IT, jelikož nové, respektive budoucí modernizace budou založeny převážně na pokročilých systémech. Například technika spojařů, budoucí stíhačky F-35, bojová vozidla pěchoty a tak dále. I z toho důvodu se hovoří o dalším, výrazném snížení požadavků. Armáda to vysvětluje tím, že voják, který bude většinou u počítače, nepotřebuje běhat rychle jako výsadkář.

Vojenští náboráři nebojují ale jen se zdravotním stavem a kondicí populace, ale také se na trhu práce musí o zájemce doslova prát s policií a soukromým sektorem. Například plat IT odborníků je v soukromé sféře i více než dvojnásobný oproti vojsku.