Polovina českých tanků stojí „na špalcích“, varuje vojenský analytik

Současné české tankové vojsko tvoří pouze třicítka modernizovaných tanků T-72M4CZ, ty ale nejsou všechny bojeschopné. A původní staré T-72 už v boji moc neobstojí.

Česko darovalo Ukrajině blíže nespecifikovaný počet starých tanků T-72M1, uvádělo se, že šlo o desítky kusů. Kolik jich podle vás v Česku zůstalo?

Na začátku roku jsme měli podle armádní ročenky ve výzbroji přesně 116 tanků, do toho jsou počítané jak nemodernizované T-72, tak modernizované T-72M4CZ. Modernizovaných je 30, ale část z nich už je nefunkčních, takže se místo nich používají nemodernizované. Když budeme brát polovinu, tak to je 15 nemodernizovaných kusů. Dalších 10 nemodernizovaných kusů používají aktivní zálohy, zbytek je tedy 61.

Problém s těmi dodanými na Ukrajinu je, že nevíme, jestli byly skutečně z armádních skladů, nebo šlo o tanky ze zásob společnosti Czechoslovak Group, resp. její dceřiné společnosti Excalibur Army, která s těmito tanky obchoduje. Pokud bychom však brali, že na Ukrajinu šlo cca 40 nemodernizovaných tanků T-72/M/M1 (což přesně nevíme) a že byly všechny z armádních skladů (což také nevíme), tak by jich armádě zůstalo cca 21.

Těch 30 modernizovaných tanků T-72M4CZ, ty jsou jediné bojeschopné?

Ty modernizované nejsou všechny bojeschopné, podle různých údajů jich stojí polovina až dvě třetiny tzv. „na špalcích“. Z těch zbylých by měly být bojeschopné všechny, jsou dlouhodobě uložené a udržované, armáda si tyhle věci hlídá.

Jednou za čas jsou natočené motory, všechno revidováno, promazáno, atd., takže stav těch tanků by měl být velmi dobrý. Samozřejmě jde o dlouhodobě uloženou techniku, takže to máte jako s autem, před tím, než po dlouhém stání vyjedete, se o něj musíte trochu postarat a na další provoz ho připravit, v případě českých uložených tanků je však známo, že jsou opravdu v dobrém stavu a všechny by měly být naprosto provozuschopné.

Pokud se tedy pokusíme odhadem vypočíst stav tankového vojska v ČR, je stav jaký? Jde skutečně jen o jeden prapor?

73. tankový prapor používá 30 kusů, rota aktivních záloh dalších 10. To je tedy aktivní část českého tankového vojska. Všechno ostatní jsou uložené stroje.

Československo patřilo kdysi ke špičce, ČSLA měla 4 500 tanků. Co se vlastně stalo, že dnes jsme na tom tak špatně?

Československo bylo „na čáře“, jeho západní hranice přímo přimykala k hranici států NATO, proto musela podle sovětské doktríny udržovat i v době míru velké zásoby těžké techniky. ČSLA měla v době míru 10 divizí, v době války jich měla stavět dalších pět, seskupených ve dvou vševojskových armádách. Nadto byla armáda branecká, většina vojáků byli odvedenci.

Obecně armády Varšavské smlouvy byly dlouhodobě udržovány na vysokých stavech, tím spíš ty, které sousedily se státy NATO. Svou roli jistě sehrál i průmysl, který byl už od rakouských dob výkonný a za první republiky Československo produkovalo značný počet tanků na vývoz. Po válce byly některé továrny přestěhovány na Slovensko, dál od hranic s Německem a tam se tanky začaly v obrovských počtech vyrábět na vývoz. Česká armáda tak měla možnost kupovat tanky levně a využívala toho.

Má podle vás smysl donekonečna modernizovat staré tanky? VOP CZ získá zakázku za 238 milionů korun, podle které zajistí v příštích čtyřech letech běžné opravy a udržování tanků T-72M4 CZ. Znamená to tedy, že ani tyto tanky už nejsou v optimálním stavu?

Problém u těch tanků je, že část z dílů, kterými byly modernizovány, už se nevyrábí a v některých případech už dokonce ani neexistují firmy, které je vyráběly, takže se tu a tam něco musí vyměnit. Problém modernizace T-72M4CZ je hlavně ten, že ten modernizační proces nebyl dokončen. Uprostřed prací se zjistilo, že to stojí moc peněz, tak se to ukončilo nedodělané. I proto jsou české tanky brané v zahraničí jako typický příklad toho, jak modernizace NEprovádět.

Samozřejmě modernizovat donekonečna staré tanky smysl nemá, už proto, že dnes jsou tanky mnohem lépe pancéřované. Elektroniku nebo novou munici nebo nový motor do starého tanku nacpete, ale když byste chtěl dál zvyšovat jeho odolnost s tím, jak se zlepšuje tanková munice, tak musíte vyrobit úplně novou, lépe pancéřovanou korbu a k ní úplně novou, lépe pancéřovanou věž.

A to už se vám nevyplatí, to už si můžete postavit rovnou úplně nový tank. Nejlepší využití českých T-72 by bylo poslat je všechny na Ukrajinu. Pokud by nám tu nějaké zbyly, pak bych je nechal přestavět na nosiče dělostřeleckých nebo protiletadlových zbraní (takové projekty existují jak u nás, tak např. na Slovensku) nebo na tzv. bojová vozidla podpory tanků, jako je ruský typ BMPT.

Česko dostane od Německa 15 tanků Leopard 2A4, v dalších letech má nakoupit až 50 tanků nejmodernější verze 2A7+. Kolik podobný nákup může stát?

Cca 20 miliard korun (800 milionů eur). Leopard 2A7 stojí něco kolem 14 milionů eur, za 50 kusů tedy 700 milionů eur, ten zbytek je na tahače, vyprošťovací tanky, úpravu infrastruktury, atd.

Kdybychom tedy posčítali budoucí tankovou techniku, tak bychom měli mít 95 tanků různých typů. Je to dle vás dostatečný počet?

Předpokládám, že až budou k dispozici ty nové leopardy 2A7 z té druhé objednávky, tak budou tanky T-72 (i modernizované) vyřazeny, takže to bude 50+15. Podle mého názoru je to málo. Když se v 90. letech modernizovaly v rámci projektu M4CZ tanky T-72, původní plánovaný počet byl 300 kusů, později byl snížen na 120 a nakonec kvůli penězům na 30. Těch 120 je přitom podle mě rozumný kompromis pro zemi velikosti té naší. Když to srovnáme například s Polskem, to má v aktivní službě téměř tisíc tanků.

ČR může podle Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě mít ve výzbroji až 957 tanků, ale má jich 30 (+10) a bude jich mít 50 (+15). Podle tabulek NATO má mít tankový prapor 44 tanků, podle mého názoru bychom měli vybudovat jednu těžkou brigádu s třemi tankovými prapory, tedy 3x44 nových tanků a jeden tankový prapor aktivních záloh, tedy 44 starších tanků.

Mají podle vás vůbec tanky v dnešním světě valný smysl? Potřebuje česká armáda tanky?

Po skončení studené války se počty tanků začaly snižovat a země je začaly rozprodávat. Například Německo, které mělo ve skladech několik tisíc tanků Leopard 2, za dumpingové ceny vyzbrojilo několik evropských i mimoevropských armád, například polskou (mimochodem už tehdy jsem psal články o tom, že bychom se měli přidat, dokud jsou ty tanky levné, že to nevydrží věčně).

To vyřazování podpořily i následné války, Jugoslávie, Irák, Afghánistán, to nebyly klasické války, vedené velkými armádami proti sobě, kde by se tanky uplatnily. A tak se v NATO budovaly spíše expediční armády, jako ta naše. Ovšem už po roce 2008, po válce Ruska s Gruzií začalo být jasné, že tanky jako entita se vrací, že (zejména v regionu střední Evropy) stále budou hrát důležitou roli, jakou teď hrají na Donbasu.

Třeba Izraelci tuto víru v tanky neztratili nikdy, to je ale samozřejmě dané tím, že většina Blízkého východu je rovná plocha, pro vedení tankového boje ideální. Každopádně tanky zažívají v posledních letech renesanci. Tentokrát už jsou k nim ale přidávány další systémy, jako ochranné drony, nebo systémy aktivní ochrany, které ničí přilétající projektily z pancéřovek, aby byly tanky lépe ochráněné proti pěchotě.

Není vlastně sen vojenských stratégů o vševojskové armádě už zastaralý? Neměla by se malá země jako my zaměřit na nějaký jeden druh výzbroje a v něm dosáhnout výjimečnosti?

Tahle debata se vede od českého vstupu do NATO. Dokážu si představit, že někdy v budoucnu, třeba až bude společná evropská armáda, jestli bude, tak třeba Francouzi a Italové se budou více zabývat námořnictvem, Němci a Poláci tanky, atd. V současné době je to ale všechno pouze otázka potřebnosti takových armád a na druhé straně zdrojů. Všichni politici všech zemí chtějí, aby jejich armáda dokázala ubránit teritorium státu, k tomu potřebujete vševojskovou armádu. A ani ta desetiletí, po která fungovala Varšavská smlouva a NATO, nedokázala ty státy donutit, aby se skutečně specializovaly.

Třeba ve Varšavské smlouvě jisté specializační rozdíly mezi armádami byly, dané velikostí těch států a zaměřením průmyslu. Typicky třeba u výsadkářů, Poláci spolu se Sověty nacvičovali klasické masivní výsadkové operace, ale naši nemuseli, naši se soustředili na malé speciální záškodnické jednotky typu „commando“. Přesto všechny armády měly tanky, bojová vozidla pěchoty, dělostřelectvo, bitevní vrtulníky, letectvo. Když to shrnu, tohle je z velké části otázka politická a já myslím, že myšlení politiků se v tomto ohledu v nejbližší budoucnosti příliš nezmění.

Co nám vlastně ukazuje zkušenost s nasazením tanků na Ukrajině? Podle mě tam invazní tanky velmi selhávají. Mluví se o ztrátě 1 200 ruských tanků. Je problém je zásobovat palivy a mazivy, mají potíže zdolat terén a stávají se často cílem protitankových střel Javelin, naváděných infračerveným systémem „odpal a zapomeň“. Nedělá to vlastně z tanků takové dinosaury?

Máte naprostou pravdu, ale jenom do poloviny otázky. S tím, jak jsou nové pancéřovky a protitankové řízené střely výkonné a tanky už se pomalu dostávají na hmotnostní limity, kdy je ještě rozumné zesilovat jejich pancíř, hledají tankoví konstruktéři cesty, jak tanky proti moderním zbraním pěchoty ochránit.

A takové cesty jsou, jsou známé a už se pomalu rozšiřují. Zajedno to jsou nové typy maskování, zejména v termálním spektru, ve kterém moderní tanky nejčastěji zaměřují, zadruhé jsou to nové typy pancíře, kompozit, nové slitiny, nové typy dynamického pancéřování (ty schránky s výbušninami na tancích), ale zejména tzv. systémy aktivní ochrany.

Zrovna v této době jsou testované jak na abramsech, tak na leopardech. Jde o malé radary s „protistřelami“, když to zjednoduším. Když letí střela z pancéřovky, radar ji zachytí, vyšle „protistřelu“ a ta ji zničí nebo poškodí natolik, že nedokáže probít hlavní pancíř. Myslím, že s těmito systémy (“APS“) se budeme brzy setkávat na většině typů obrněných vozidel vyspělých armád. Obecně tank samozřejmě je zranitelný, protože je velký, pomalý a špatně se někde schová. Ale v klasickém pozemním boji, který se vede teď na Ukrajině, se ukazuje, že těžce pancéřované a těžce vyzbrojené vozidlo je stále typem zbraně, která je v řadě ohledů nezastupitelná.

Zkušenost války na Ukrajině ukazuje také mnohem větší důležitost bojových dronů (např. Bayraktar), které se ukazují být nezbytné. Nezaspala česká armáda v této oblasti?

Pokud jde o průzkumné drony, tam nikoli, ty už jsme používali v 70. letech, ale jak říkáte, zatím jsme neměli bojové drony, tam se dalo opravdu postupovat rychleji. Ale stejně tak bojové drony „objevila“ řada dalších armád, to je dané tím, že armády na Západě vedou politici, povětšinou laici, kteří nepříliš naslouchají odborníkům. Teď se každopádně připravuje nákup nových typů, včetně bojových, armáda dokonce pro drony vyčlení jednu z leteckých základen.

Jediné věci se obávám – že zase zůstaneme stát na půl cesty, že se nakoupí nějaké lehké nepříliš výkonné typy za velké peníze, místo toho, aby se od začátku s vědomím, že toto je budoucnost vojenství, rozumně investovalo. Za mě by bylo nejlepší poohlédnout se po typech, které nad Ukrajinou používají Američané, tedy primárně MQ-9 Reaper, nástupce slavného Predatoru.