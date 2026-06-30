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Čeští vojáci se budou čím dál víc učit od těch ukrajinských, naznačil šéf armády

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  22:05
První den základního vojenského výcviku pro rekruty z 118. mechanizované...

První den základního vojenského výcviku pro rekruty z 118. mechanizované brigády Ukrajiny. (5. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Prezident Petr Pavel jmenoval Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního...
První den základního vojenského výcviku pro rekruty z 118. mechanizované...
První den základního vojenského výcviku pro rekruty z 118. mechanizované...
Prezident Petr Pavel jmenoval Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního...
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Česká armáda má zájem o studium bojových zkušeností ukrajinských ozbrojených sil a hodlá s nimi rozvíjet spolupráci na různých úrovních, napsala v úterý ukrajinská tisková agentura Ukrinform. Odvolala se na vyjádření nastupujícího náčelníka generálního štábu české armády Miroslava Hlaváče, jeho předchůdce Karla Řehky a ministra obrany Jaromíra Zůny.

„Čím více ukrajinské ozbrojené síly získávají zkušenosti v reálných bojích, tím více nás to zajímá pro další rozvoj schopností Armády České republiky. Na tom nehodlám nic měnit,“ řekl Hlaváč ukrajinské agentuře Ukrinform.

„Jsem přesvědčen, že naše kontakty a spolupráce s ukrajinskými ozbrojenými silami budou pokračovat,“ sdělil generálporučík.

„Chci to dokončit.“ Ukrajinští mazáci jsou postrach Rusů, vzpírají se reformě

Řehka podle Ukrinform uvedl, že spolupráce už přináší praktické výsledky. Ukrajinští odborníci školili české vojáky v používání dronů a současně čeští instruktoři cvičí ukrajinské vojáky v určitých specializacích, které Ukrinform nespecifikuje.

Ministr Zůna na dotaz ohledně své možné návštěvy Ukrajiny řekl, že se se svým ukrajinským protějškem Mychajlem Fedorovem setkává pravidelně v rámci akcí Evropské unie a NATO.

„Pravděpodobně se budeme setkávat častěji na multilaterálních akcích než v bilaterálním formátu, protože takto jsou strukturovány naše harmonogramy,“ sdělil ministr.

Pavel jmenoval Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Řehka zvažuje i Senát

Hlaváč v úterý na pražském Vítkově symbolicky převzal funkci od Řehky. Při oslavách Dne ozbrojených sil mu dosavadní šéf armády předal bojový prapor generálního štábu. Oficiálně se Hlaváč funkce ujme od 1. července. Před slavnostním ceremoniálem ho na Hradě jmenoval prezident Petr Pavel.

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