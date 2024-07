Silnější než heroin či morfin. Proč česká armáda kupuje fentanylová lízátka

„Naše armáda nakoupila fentanyl v bukalní formě (rozpustná v ústech, pozn. red.), stejně jako většina armád států NATO, jako léčivo na tlumení akutní bolesti v poli při poranění vojáků. Potlačování a léčba bolesti je pro vojenskou zdravotnickou službu jedním z pilířů léčby poraněných v poli,“ vysvětluje nákup silných tišících prostředků mluvčí armády plukovnice Magda Dvořáková.

Za 1058 lízátek s 400 mikrogramovou účinnou látkou zaplatí armáda 2,24 milionů korun, tedy zhruba 2120 korun s daní za kus. Rozpustné tablety, které jsou dostupné v lékárnách na předpis, se stejným množstvím látky, například Effentora, vyjdou přibližně na desetinu ceny. Jejich způsob výroby je ale jiný a použití v poli v bojové situace prakticky nemožné, navíc mají oproti armádou pořizovanému prostředku výrazně pozdější nástup účinku.

Vojáci mají fentanyl užívat například při průstřelu ruky, nohy, břicha či při nasazení turniketu (škrtidla pro zástavu krvácení, pozn. red.). „Pak člověk s určitým stupněm zdravotnického výcviku zraněnému aplikuje do úst fentanylové lízátko, a poučí ho, jak jej užít,“ dodává Dvořáková.

Simulační centrum KARIM 1. LF UK a ÚVN Praha přesně simuluje prostředí polní nemocnice, v tomto případě ukázka měření životních funkcí pacienta.

Armáda dříve vojáky v misích vybavovala autoinjektorem s morfinem. Ten si měl v případě těžkých poranění a tím spojené silné bolesti dokázat aplikovat sám. Například píchnout do stehenního svalu. Tuto variantu stále používá například polská armáda, jak potvrdila na dotaz iDNES.cz.

Rychlá úleva od bolesti

Armáda uvádí, že po aplikaci dojde u zraněného ve velmi krátké době, v řádu desítek sekund až minut, k výrazné úlevě od bolesti, snížení úzkosti a stresu. Podle mluvčí armády je navíc použití poměrně bezpečné.

„Při správném užití se vyskytuje relativně málo nežádoucích účinků. Opiáty jako léčiva v ČR podléhají přísné registraci a kontrole, stejně tak je tomu v armádě,“ dodává a vysvětluje tak možné reakce organismu vojáků na aplikaci fentanylu, ale i přísnou regulaci z důvodu zneužití.

Fentanyl je hojně zneužíván v USA. První případy předávkování heroinem s příměsí fentanylu se objevily v Nové Anglii a Ohiu v roce 2013. V současnosti je látka nejčastějším důvodem úmrtí Američanů ve věku od 18 do 45 let. Ročně zemřou desetitisíce lidí. V Česku zatím pouze jednotky, což může změnit nedostatek heroinu poté, co Tálibán zakázal pěstování opiového máku v Afghánistánu.

Závislost vzniká velmi rychle a z počáteční fáze psychické závislosti časem přechází do fáze závislosti fyzické. Při odvykání se dostavují abstinenční příznaky mezi které patří zvracení, bolesti, průjem, zrychlený puls, příznaky připomínající chřipku a nespavost.

Podle odborníků je armádou zvolená forma výhodná s ohledem na snadné použití, kdy si prostředek může voják aplikovat sám po odkousnutí uzávěru, protože tato takzvaná lízátka jsou v malé tubě.

„Dříve používaný autoinjektor s morfinem bylo výrazně náročnější použít například po ztrátě ruky, ale také byl účinek kolísavý. Forma použití lízátka je navíc uklidňující a na poraněného vojáka působí pozitivně,“ zhodnotil nákup Marek Hampel, lékárník a předseda Grémia majitelů lékáren.