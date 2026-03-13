Advokát z bitcoinové kauzy čelí kárné žalobě. Neprověřil původ kryptoměny

Česká advokátní komora (ČAK) podala kárnou žalobu na brněnského advokáta Kárima Titze, a to v souvislosti s jeho působením v takzvané bitcoinové kauze. Uvedla to mluvčí komory Iva Chaloupková. Titz zastupuje odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny v miliardové hodnotě. Po kritice za přijetí daru rezignoval tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS).
Kárnou žalobu podal předseda kontrolní rady ČAK, Titz již žalobu podle mluvčí obdržel. Advokátům hrozí v kárném řízení napomenutí, pokuta, dočasný zákaz činnosti nebo nejpřísnější vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

„Kontrolní rada dospěla k závěru, že advokát při provádění kontroly klienta neprovedl důslednou kontrolu původu bitcoinů darovaných klientem České republice, když předmětem kontroly učinil toliko elektronická zařízení, která obsahovala přístupové údaje k elektronické peněžence klienta. A dále, že advokát bezúplatný převod majetku klienta České republice nevyhodnotil jako podezřelý obchod ve smyslu AML zákona (zákon proti praní špinavých peněz – pozn. red.) a neoznámil ho bez zbytečného odkladu České advokátní komoře,“ shrnula Chaloupková.

Advokát Titz po otevření bitcoinové peněženky koupil pozemek za miliony

Další podrobnosti ke kárné žalobě ČAK sdělovat nebude. Veřejný bude až výsledek jejího projednání.

ČAK prověřovala i postup samotného Blažka, který je rovněž advokátem. Počátkem tohoto měsíce ale informovala o tom, že stížnost posoudila jako nedůvodnou a kárnou žalobu na exministra nepodá. Mimo jiné tehdy uvedla, že Blažkovo počínání nesouviselo s výkonem advokacie.

Darované bitcoiny policie později zajistila jako možný výnos z trestné činnosti. Jiřikovský byl dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Aktuálně čelí stíhání za praní špinavých peněz a za provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Hrozí mu osm až 18 let vězení, je ve vazbě.

Nikdo další z aktérů kauzy zatím obviněný nebyl. Okolnosti samotného darování bitcoinů nově dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze namísto olomouckých žalobců.

Policie rozšířila obvinění dárce bitcoinů Jiřikovského o provoz darknetového tržiště

Blažek trvá na to, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil. Podle auditu, který zadala jeho nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě.

Rozpuštěný tým žalobců, který kauzu kolem Jiřikovského původně řešil, se podle Deníku N klonil k zahájení trestního stíhání Blažka i jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela za zneužití pravomoci úřední osoby.

15. srpna 2025

KRIMI

