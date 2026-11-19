Česká advokátní komora (ČAK) se začala v minulých týdnech věnovat několika stížnostem na Rajchla kvůli jeho příspěvkům na sociálních sítích. V nich označil Báru Stárek ze spolku Díky, že můžem za „hlavní organizátorku uměle vyvolaných studentských protestů“. Poslanec k tomu tvrdil, že spolek financuje americký miliardář a filantrop George Soros. Organizace se vůči jeho slovům ohradila s tím, že jde o lež.
Redakce iDNES.cz ohledně sporu zjistila, že Rajchl krátce poté, co se do šetření zapojila profesní komora, začal činit kroky, které by podle něj měly vést k výraznému omezení pravomocí ČAK.
A přidal i pozdrav: „Heil, Rajchl.“ Jelínek za svá slova dostal od ČAK pokutu šedesát tisíc korun, poslanec později na advokáta podal další kárnou žalobu, která se týkala toho, že ho tituloval jako „proruskou sv*ni“