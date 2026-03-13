Pistole, „kolache“ a kovboj Havlíček. Ministr otevřel v Texasu Český dům

Jiří Vachtl
  16:06
Od našeho zpravodaje v USA - Když se v Texasu zmíníte o Česku, místním se jako první vybaví pistole od České zbrojovky, která před lety koupila americký Colt. Zbraněmi tu má, zejména na venkově, každý druhý narvaný sejf po okraj. Texas patří mezi nejvíce ozbrojené regiony světa – v průměru tu na 100 obyvatel včetně kojenců připadá až 150 palných zbraní.

Kromě tuzemských pistolí tu ale frčí i české koláče, místními nazývané „kolache“. Tuhle tradiční staročeskou pochoutku sem dovezla početná enkláva imigrantů z českých zemí už v polovině 19. století.

A ke kořenům se jejich potomci hlásí stále. Podle posledního sčítání z roku 2020 tu žije téměř 200 tisíc Čechoameričanů.

S původními staročeskými koláči ale tyto už často nemají mnoho společného. „Trochu si to upravili. Dělají i slané koláče a dávají do nich třeba jalapeňo, papričky nebo čedar,“ líčí Levan Bokeria, ředitel místní kanceláře CzechTrade, který pomáhá českých podnikatelům se vstupem na americký trh.

Vicepremiér Karel Havlíček otevřel v Austinu Český dům. Na snímku s velvyslancem v USA Miloslavem Staškem (12. března 2026)
Právě i kvůli početné české komunitě a dobrému jménu u místních se do Texasu snaží expandovat řada tuzemských firem, které sem přijel podpořit i vicepremiér Karel Havlíček (ANO).

Ústava Texasu v češtině

S republikánským guvernérem Texasu Gregem Abbottem tu podepsal historicky první dohodu o spolupráci mezi Českem a jedním ze států USA. „Dokládá to, že naše vztahy jsou na vynikající úrovni. Sahá to i do historie, kdysi se ústava státu Texas přeložila kromě angličtiny pouze do tří dalších jazyků. Byla to španělština, němčina a právě čeština. To symbolizuje to, že tu má česká komunita opravdu velký vliv,“ líčil Havlíček.

Havlíček si chválí vztahy s Trumpovou vládou. České firmy mohou dobýt USA, říká

V texaském Austinu také slavnostně otevřel Český dům v rámci festivalu inovací SXSW. A jak jinak než v kovbojském. „Ve středu jsem přijel s českými podnikateli a jsem z Austinu nadšený. Je to nejen město klobouků, whiskey a kovbojů, ale i úžasné město nových technologií, skvělých univerzit a autonomních taxíků,“ vzpomněl.

Těch jezdí po Austinu asi stovka a je to jedno z mála měst na světě, kde taxi bez řidiče funguje v ostrém provozu.

Havlíček jednal s Trumpovými ministry. Česko berou jako hlas rozumu, říká

V Texasu má Havlíček v plánu ještě návštěvu Fort Worth u Dallasu, kde sídlí výrobce armádních letadel Lockheed Martin, který má Česku do roku 2034 dodat 24 letounů F-35. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění jejich životního cyklu má stát do USA poslat celkem 106 miliard korun. V sobotu se pak vydá do San Antonia na jednání s místními podnikateli a investory.

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

Pes v tašce, nebo taška na psovi? Záběry z metra v New Yorku baví svět

Zákaz v newyorském metru přiměl majitele psů ke kreativním řešením

Na první pohled to vypadá absurdně. V newyorském metru se objevují bernardýni, retrívři či samojedi – a ne na vodítku, ale nacpaní do batohů, nákupních tašek nebo provizorních nosítek. Nejde o žádný...

13. března 2026  16:13

Pistole, „kolache“ a kovboj Havlíček. Ministr otevřel v Texasu Český dům

Vicepremiér Karel Havlíček otevřel v Austinu Český dům. Na snímku s...

Od našeho zpravodaje v USA Když se v Texasu zmíníte o Česku, místním se jako první vybaví pistole od České zbrojovky, která před lety koupila americký Colt. Zbraněmi tu má, zejména na venkově, každý druhý narvaný sejf po...

13. března 2026  16:06

Záliv krvácí pod palbou Íránu. Proč i přes pobídky USA a Izraele nevrací úder?

Premium
Mezinárodní letiště v Dubaji (1. března 2026)

Padající rakety a drony je připravují o miliardy. Státy Perského zálivu platí za probíhající konflikt s Íránem krutou daň. Spojené státy je vyzývají k vojenské odvetě, arabští lídři však zarputile...

13. března 2026  16:05

Moravec nechce šest platů z ČT. S právníky řeší, jak zrušit konkurenční doložku

Moderátor Václav Moravec

Bývalý moderátor diskusního pořadu Otázky Václava Moravce hledá způsob, jak vyřešit situaci kolem konkurenční doložky, kvůli níž by mu Česká televize měla vyplácet náhradu ve výši šesti platů. Po...

13. března 2026  16:01

Provoz Hormuzem zůstává minimální. Bez Londýna Trump tankery neuchrání

Můžeme-li se dopustit zjednodušení, krize v Suezu znamenala, že vám nový iPhone...

Prezident Trump nedávno slíbil, že USA poskytnou pojistné záruky pro ropné tankery uvázlé v Hormuzském průlivu. Experti však upozorňují, že tento slib může narazit na realitu globálního pojišťovacího...

13. března 2026  15:59

Dívka zemřela při střetu s tramvají, zpod soupravy ji vyprošťovali pomocí jeřábu

Tramvaj v pražské Bělohorské ulici srazila dívku, která na místě zemřela. (13....

Tramvaj v pátek na pražském Břevnově srazila nezletilou dívku, která skončila zaklíněná pod vozem. Na místě zemřela. Provoz v Bělohorské ulici byl oboustranně pozastaven, uvedl pro iDNES.cz mluvčí...

13. března 2026  15:24,  aktualizováno  15:56

Česko bude mít opět velvyslance v Sýrii. Tři roky prázdný post obsadí Pivoňka

Vítězslav Pivoňka

Česko bude mít v Sýrii po třech letech zastoupení na úrovni velvyslance. Bude jím Vítězslav Pivoňka, který dosud zastupitelský úřad v Damašku řídil jako chargé d’affaires. Informaci, s kterou přišel...

13. března 2026  15:54

Opilý řidič na Vsetínsku nadýchal 5,32 promile alkoholu, je to letošní rekord

ilustrační snímek

Opilého řidiče osobního auta zastavila ve čtvrtek odpoledne na Vsetínsku policejní hlídka. Nadýchal 5,32 promile, což je zcela mimořádná hodnota. Devětatřicetiletý muž přišel o řidičský průkaz a je...

13. března 2026  15:48

Hollywoodský plán na krádež uranu. Jak by mohla vypadat speciální mise USA v Íránu

Premium
Opevňování jaderného areálu v íránském Natanzu na snímku z 10. února 2026

Elitní jednotky americké armády by se při tajné misi mohly pokusit vzít Íránu obohacený uran, spekulují zahraniční média. Výsadek v Isfahánu či na jiném místě by nicméně vyžadoval bezprecedentní...

13. března 2026  15:36

Mladík vyhrožoval spolužákům vystřílením, vyvázl však bez trestu

Zbraň, kterou se zastřelil zrazený a zraněný odbojář Karel Pulec poté, co hodil...

Státní zástupce pozastavil trestní stíhání sedmnáctiletého studenta ostravské střední školy, který loni na jaře vyhrožoval svým spolužákům, že je vystřílí. Opavští kriminalisté ho obvinili z...

13. března 2026  15:35

V Iráku se zřítil tankovací letoun USA. Armáda hlásí šest mrtvých

Americké letadlo KC-135R Stratotanker odlétající z letiště ve Skotsku. (2....

Spojené státy na pozadí nynějších válečných operací proti Íránu ztratily tankovací letoun KC-135, který se zřítil na západě Iráku. Regionální velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM) uvedlo,...

12. března 2026  23:10,  aktualizováno  13. 3. 15:32

Polský rozkol v otázce zbrojení. Půjčku EU využijeme i přes veto prezidenta, řekl Tusk

Polsko navýšilo počty jednotek u hranic s Běloruskem. Kvůli obavě z přítomnosti...

Polsko bude čerpat prostředky na modernizaci a posílení své armády z unijního programu SAFE navzdory tomu, že prezident Karol Nawrocki vetoval zákon určující podmínky týkající se takové půjčky. Řekl...

13. března 2026  15:13

