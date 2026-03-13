Pistole, „kolache“ a kovboj Havlíček. Ministr otevřel v Texasu Český dům

Kromě tuzemských pistolí tu ale frčí i české koláče, místními nazývané „kolache“. Tuhle tradiční staročeskou pochoutku sem dovezla početná enkláva imigrantů z českých zemí už v polovině 19. století.
A ke kořenům se jejich potomci hlásí stále. Podle posledního sčítání z roku 2020 tu žije téměř 200 tisíc Čechoameričanů.
S původními staročeskými koláči ale tyto už často nemají mnoho společného. „Trochu si to upravili. Dělají i slané koláče a dávají do nich třeba jalapeňo, papričky nebo čedar,“ líčí Levan Bokeria, ředitel místní kanceláře CzechTrade, který pomáhá českých podnikatelům se vstupem na americký trh.
Právě i kvůli početné české komunitě a dobrému jménu u místních se do Texasu snaží expandovat řada tuzemských firem, které sem přijel podpořit i vicepremiér Karel Havlíček (ANO).
Ústava Texasu v češtině
S republikánským guvernérem Texasu Gregem Abbottem tu podepsal historicky první dohodu o spolupráci mezi Českem a jedním ze států USA. „Dokládá to, že naše vztahy jsou na vynikající úrovni. Sahá to i do historie, kdysi se ústava státu Texas přeložila kromě angličtiny pouze do tří dalších jazyků. Byla to španělština, němčina a právě čeština. To symbolizuje to, že tu má česká komunita opravdu velký vliv,“ líčil Havlíček.
V texaském Austinu také slavnostně otevřel Český dům v rámci festivalu inovací SXSW. A jak jinak než v kovbojském. „Ve středu jsem přijel s českými podnikateli a jsem z Austinu nadšený. Je to nejen město klobouků, whiskey a kovbojů, ale i úžasné město nových technologií, skvělých univerzit a autonomních taxíků,“ vzpomněl.
Těch jezdí po Austinu asi stovka a je to jedno z mála měst na světě, kde taxi bez řidiče funguje v ostrém provozu.
V Texasu má Havlíček v plánu ještě návštěvu Fort Worth u Dallasu, kde sídlí výrobce armádních letadel Lockheed Martin, který má Česku do roku 2034 dodat 24 letounů F-35. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění jejich životního cyklu má stát do USA poslat celkem 106 miliard korun. V sobotu se pak vydá do San Antonia na jednání s místními podnikateli a investory.