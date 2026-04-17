Brazílie obvinila čtyři Čechy z pašování kaktusů. Úřady to vyhrocují, míní pěstitelé

Brazilský institut pro životní prostředí a obnovitelné přírodní zdroje a federální policie Čechy zadržela s kaktusy a semeny na letišti Guarulhos. Podle zprávy brazilského ministerstva životního prostředí celníci v zavazadlech cestujících objevili více než 100 kaktusů a asi 2000 semen, všechny pocházející z Rio Grande do Sul.
Rostliny a semena podle brazilského úřadu měly být ukryty v kufrech, schovány v plechovkách od nápojů a také v botách jednoho z turistů.
„Zdraví mi ztěžuje život.“ Čech propuštěný z Venezuely popsal nelidské zacházení
Nelegální přeprava druhů brazilské původní flóry, zejména těch, které mají význam pro ochranu přírody, představuje porušení předpisů v oblasti životního prostředí a může být podle brazilského ministerstva kvalifikována jako trestný čin proti přírodnímu dědictví.
„Označovat naše kolegy za organizovaný zločin považujeme za naprosto nepřiměřené a neodpovídající realitě. Jde o lidi, kteří se dlouhodobě věnují výzkumu a ochraně rostlin,“ uvedl předseda Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů Jiří Musil.
Skupina prý chtěla dokumentovat biotopy
Podle Libora Kunteho, botanika a předsedy redakční rady časopisu Kaktusy, byla cílem cesty dokumentace biotopů a shromáždění materiálu pro DNA analýzy rodu Wigginsia. Tyto rostliny jsou podle něj z komerčního hlediska prakticky bezcenné a běžně dostupné na českých burzách za symbolické částky.
„Obvinění ze zapojení do organizovaného zločinu v souvislosti s převozem kaktusů považujeme za rozporné. Jednalo se o druhy z kategorie Appendix II podle mezinárodní úmluvy CITES, kde se obdobné případy běžně řeší jako přestupek pokutou, byť bez potřebných dokumentů,“ řekl Jaroslav Šnicer ze Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů.
Český kamioňák dostal pokutu dva miliony eur za pašování cigaret ve Francii
Mezinárodní obchod s těmito druhy je podle brazilského ministerstva povolen pouze na základě vývozního povolení nebo osvědčení o zpětném vývozu, které se vydávají tehdy, když má vnitrostátní orgán pro ochranu životního prostředí jistotu, že daná činnost nebude mít negativní dopad na zachování daného druhu.
„Pravdou je, že převoz bez zmíněných dokumentů je nelegální. Běžně se to hodnotí jako přestupek a řeší pokutou. Děje se to proto, že získat tyto dokumenty je nereálné. Sám jsem se o to opakovaně pokoušel. Marně,“ dodal Šnicer. Brazilské úřady však podle Šnicera případ vyhrocují, opakovaně porušily práva obviněných a ignorují argumenty obhajoby.
Generální konzulát v Sao Paulu je v kontaktu s českými občany. S ohledem na citlivost případu ministerstvo zahraničních věci neposkytuje další informace.