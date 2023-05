Vstřícnost k Ukrajincům mě překvapila, důležitá je i barva pleti, říká socioložka

„Češi mají velkou nedůvěru a obavy zejména z lidí, se kterými nemají žádnou historickou nebo aktuální zkušenost,“ vysvětluje brněnská socioložka Radka Klvaňová. Tým výzkumníků, jehož byla členkou, pod vedením docentky Bernadette Nadyi Jaworsky z Masarykovy univerzity tři roky mapoval protimigrační postoje Čechů, skončil však před začátkem války na Ukrajině, která posunula postoj Čechů k uprchlíkům.

V Česku žije deset a půl milionu lidí, z toho zhruba desetina cizinců. Proč z nich někteří Češi mají vlastně obavy?

Lidí, kteří se do Česka přistěhovali od roku 1990 a usadili se tu, je ve srovnání se zeměmi západní Evropy poměrně málo, přesto se veřejná debata o migraci vyhrotila. Do značné míry je to ovlivněno i médii, která vytvářejí určitý obraz, jak migranti vypadají a jak se chovají. Náš výzkum však ukázal, že je velký rozdíl mezi tím, koho si lidé pod pojmem migrant představí, a jejich každodenní zkušeností s migrací. Většina zúčastněných osobně zná někoho, kdo se přistěhoval ze zahraničí, a jejich postoje vůči nim nejsou ani zdaleka tak negativně zabarvené. Tito lidé většinou nejsou považováni za migranty, ale spíš za cizince nebo zahraniční pracovníky.