Stamiliony i v době krize. Lidé byli i letos opět štědří, nejvíc dali Martínkovi

Sbírka na léčbu těžce nemocného Martínka probíhala na platformě Donio. „Je krásným příkladem spojení lidí, kteří chtějí udělat svět lepším místem,“ řekla pro iDNES.cz Cristina Carmen Baron z této platformy a dodala, že na Donio Češi k 6. prosinci vybrali 532 212 476 korun.

Dalším z mnoha příkladů solidarity na Donio bylo 6,1 milionu korun, jež dárci poslali na pomoc vojenské letušce Lence trpící vážným onkologickým onemocněním. „Nezbývá jí už příliš času a potřebuje vaši pomoc, aby mohla absolvovat nadějnou zahraniční léčbu,“ stojí u příběhu Lenky.

Přes veškerou péči a snahu ošetřujících lékařů jsou v tuto chvíli vyčerpané veškeré možnosti onkologické léčby v Česku. V Německu však pro Lenku existuje obrovská naděje. Jedná se o personalizovanou onkologickou terapii tumor infiltrujících lymfocytů (TIL) a také o léčbu pomocí onkolytických virů. Tyto terapie jsou cílené právě na pacienty, u kterých vše ostatní selhalo a mají výborné výsledky.

Vojenská letuška Lenka nemocí bojuje. | foto: Donio.cz

„Zahraniční léčba bohužel není krytá žádnou z českých zdravotních pojišťoven a rodina tak zatím hradí veškeré výdaje s ní spojené sama. Jedná se ale o tak extrémně finančně náročnou záležitost, že bez Vaší solidárnosti a pomoci Lenka svůj statečný boj nezvládne,“ píše se o příběhu Lenky na platformě Donio – s tím, že pokud by se vybralo více než bude pro léčbu potřeba, budou prostředky využity pro další potřebné onkologické pacienty.

Vojenská letuška Lenka v kabině vrtulníku Mi-8. | foto: Donio.cz

A to se nakonec povedlo. Cílem sbírky bylo vybrat 4,5 milionu korun, lidé nakonec přispěli zhruba 6,1 milionu korun. „Do sbírky se zapojilo přes 11 tisíc dárců,“ doplnila ke sbírce Baron.

Donio letos na Vánoce představilo novou formu přispívání: vánoční dárky. „Dárci splnili již 984 přání, nicméně stále jich je mnoho nesplněných,“ přiblížila pro iDNES.cz Baron s tím, že nejvíce příspěvků platforma zaznamenala pro rodiny a děti, pro nemocné a pro zvířata. „Roste však také podpora přírody a ekologie. Letos máme dokonce čtyřikrát více příspěvků do sbírek, které se věnují těmto tématům.“

26. září 2023

Klesající solidarita s uprchlíky z Ukrajiny

Vánoční dárky jsou téma i pro Nadaci Agrofert, která dlouhodobě pomáhá samoživitelkám a samoživitelům. Její akce Pomáháme Ježíškovi, kdy zaměstnanci koncernu Agrofert přispívají na koupi vánočních dárků pro děti rodičů-samoživitelů, má podle ředitelky této nadace Zuzany Tornikidis každoročně velkou odezvu.

„Už od září se lidé na sbírku těší a ptají se, zda ji budeme opět pořádat,“ uvedla Tornikidis pro iDNES.cz. Současně podotkla, že je však znát, že všudypřítomné zvyšování nákladů dopadá i na rodiny ze střední vrstvy obyvatel. „Jediná výrazná změna je však klesající solidarita lidí s uprchlíky z Ukrajiny,“ pokračovala Tornikidis.

Ta také přiznala, že osobně se obávala, že lidé již nebudou ochotni přispívat. „Vnímám nervozitu, nejistotu z budoucího vývoje. Lidé nevědí, co mají ještě očekávat a po zkušenostech z posledních dvou let se obávají dalšího propadu své životní úrovně. To slyším od mnoha dárců,“ vyjádřila obavu nad dalším vývojem. A dodala, že začíná vnímat velkou únavu, deziluzi, zvyšující se naštvanost a někdy až zoufalství.

Nadace Agrofert se podle ředitelky v letošním roce zaměřila především na pomoc lidem z České republiky. „Bohužel se jich stále více propadá do chudoby. Mnoho rodin navíc nedosáhne na pomoc od státu, respektive dosáhne teprve v okamžiku, kdy se do chudoby skutečně propadnou. My se snažíme poskytnout pomoc tak, aby se rodina do systému sociálních dávek pokud možno nemusela vůbec dostat,“ pokračovala Tornikidis, podle níž v tomto ohledu slov stát zcela selhává.

„Co se týče Ukrajiny, o pomoc z našich fondů si mohou požádat i maminky z Ukrajiny žijící na území ČR; platí pro ně stejné podmínky jako pro samoživitele z Čech a Moravy,“ doplnila Zuzana Tornikidis.

Štědrost a solidarita Čechy neopustila

Že Čechům nejsou druzí lhostejní pro iDNES.cz potvrdila i nadace Via, která provozuje platformu pro online darování Darujme.cz. „I přes letošní inflaci a zhoršující se ekonomickou situaci některých obyvatel vidíme z našich dat, že štědrost a solidarita Čechy neopustila,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí nadace Hana Morávková.

Nadace Via podle Morávkové předpokládá, že do konce konce roku dosáhne částka poslaná letos přes platformu podporovaným organizacím téměř 400 milionů korun.

Co do celkové výše však budou podle Morávkové letošní dary nižší než loni či předloni, a to kvůli mimořádným událostem předchozích let, které v lidech probudily neuvěřitelnou štědrost.

„V Darujme.cz nás těší, že roste počet pravidelných dárců, kteří darují pravidelně a štědrost je pro ně běžnou součástí života nejen o Vánocích nebo v krizi. Pravidelné dary vzrostly loni meziročně o 15 procent a letos zůstávají na stejné úrovni,“ pokračovala Morávková s tím, že průměrná výše daru je 285 korun za měsíc.

„I přes nárůst pravidelného darování máme jako Češi v tomto typu podpory oproti západním zemím ještě velké rezervy,“ podotkla Morávková.

Impulzivní dárci

Podle výzkumu pro Asociaci společenské zodpovědnosti patří zhruba čtvrtina Čechů mezi takzvané impulzivní dárce. To znamená, že přispívají jednorázově, často pod vlivem nějaké silné emoce, a přispívají buď drobnou finanční částkou, nákupem nějakého zboží nebo darováním věcí.

„Češi nejvíce darují konkrétní sbírce, která představí osobní příběh nebo jasný cíl. Lidé také rádi podporují organizace, které znají a mají k nim důvěru. Příkladem jsou třeba Ježíškova vnoučata,“ vysvětluje Morávková z nadace Via.

Data ukazují, že Češi dlouhodobě více pomáhají doma než v zahraničí. Na Darujme.cz směřovalo letos podle Morávkové do zahraničí pouze šest procent darů, zatímco 94 procent jich zůstalo v Česku.

„Češi jsou národem, který se v těžkých časech semkne a je to vidět na jejich pomoci. Vždy, když se stane něco tragického, se lidé snaží pomoci jak mohou, ať už finančně, materiálně nebo dobrovolnicky,“ přiblížila dále Morávková.

Připomněla například pandemický rok 2020, kdy lidé šili roušky nebo pomáhali seniorům. V roce 2021 pak například lidé posílali peníze, stavební materiál nebo potraviny obětem tornáda na Jižní Moravě. A v roce 2022 podporovali ukrajinské uprchlíky, kteří utíkali před válkou a hledali nový domov v Česku.

„Tyto příklady ukazují, že Češi mají srdce na správném místě a nejsou lhostejní k utrpení druhých,“ pochválila Morávková solidaritu Čechů.

Velká role influencerů

Mluvčí nadace Adra Denisa Ratajová pro iDNES.cz doplnila, že při sbírkách v současné době velkou roli taky hrají sociální sítě a dosah influencerů, kteří se pomoci věnují.

„Za naši organizaci můžeme říct, že máme velkou radost z podpory lidí v okamžiku, kdy je důležitá rychlost. Příkladem byly živelní pohromy jako zemětřesení v Turecku a Sýrii, zničení Kachovské přehrady či srpnové povodně ve Slovinsku,“ uvedla Ratajová.

Podle jejích slov je celkově dárcovství na vzestupu. „Celkově se dobro stává něčím běžným a je plně součástí naší společnosti,“ doplnila Ratajová. Současně doplnila, na které příběhy lidé nejčastěji přispívají.

Nejčastěji dárci v letošním roce podle nadace Adra přispívali na zdravotní témata, sociální a humanitární oblast, děti a mládež, nebo ochranu zvířat. K významnému meziročnímu nárůstu ochoty přispět došlo u oblasti životního prostředí a ochrany zvířat, a to v obou případech meziročně o téměř 60 procent.

„Stále roste počet těch, kteří podporují dobrovolnictví u osamělých seniorů, dospělých osob se zdravotním postižením či u děti žijící v sociálně znevýhodněných rodinách a dětských domovech,“ doplnila Ratajová.

Obyvatelé Česka umí být štědří

Mluvčí Charity České republiky Jan Oulík pro iDNES.cz doplnil, že letošek příliš nevybočoval z linie předchozích let. „Naši spoluobčané umějí být opravdu štědří, když vědí, na co přispívají, a když mají důvěru v pořádající organizaci,“ uvedl Oulík.

Podle něj letos lidé nejvíce přispěli na Tříkrálovou sbírku, téměř 166 milionů korun. Dále poslali 20 milionů korun na pomoc Turecku, které zasáhlo zemětřesení, 15 milionů na pomoc Ukrajině a také pět milionů na rozvoj charitní organizace.

„Řekl bych, že optikou dobročinných sbírek je pohled na naši společnost velmi příznivý. Obyvatelé Česka umí být štědří, a je to dobrá zpráva o nás,“ uzavřel pro iDNES.cz Jan Oulík.