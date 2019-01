Izrael u Čechů boduje jako nikdy dřív, jedničky jsou Slováci

Vysoké podíly příznivého hodnocení naměřili sociologové u vztahů Česka s Polskem, Maďarskem a Rakouskem. Kladně je vnímá devět z deseti Čechů. Vztahy s Německem ohodnotilo kladně 84 procent respondentů.



Přibližně čtyři pětiny dotázaných hodnotily pozitivně vztahy s Francií (82 procent), Velkou Británií (81 procent), Itálií (80 procent) a Spojenými státy americkými (78 procent). Vztahy s Čínou a Japonskem vnímá pozitivně sedm z deseti Čechů.

Přibližně tři pětiny dotázaných hodnotily kladně vztahy Česka s Ukrajinou, Izraelem a Ruskem. „Podíl nepříznivého hodnocení se pohybuje okolo jedné pětiny v případě Ukrajiny a Izraele, v případě Ruska je vyšší - na úrovni jedné třetiny dotázaných,“ uvedlo CVVM.

Mírně pozitivního hodnocení se dočkaly česko-turecké vztahy. Naopak v případě vztahů se Saúdskou Arábií již převažuje negativní hodnocení. Ze všech sledovaných zemí byly nejhůře hodnoceny vztahy se Sýrií a Íránem.

Proti výsledkům předchozího průzkumu se v prosinci nejvíce změnilo hodnocení vztahů s Ukrajinou a Izraelem, kde vzrostl podíl pozitivního hodnocení shodně o 13 procentních bodů. Hodnocení česko-izraelských vztahů tak bylo v prosinci nejlepší od počátku měření.

Pozitivní posun o šest procentních bodů zaznamenal průzkum v případě Číny, kde zároveň negativní hodnocení kleslo o sedm procentních bodů. Aktuální výsledek je druhý nejlepší od roku 2008.

Průzkum CVVM se konal od 1. do 13. prosince loňského roku. Zapojilo se do něj 1078 lidí ve věku od 15 let.

Hodnocení vztahů ČR s vybranými zeměmi (v procentech): Země velmi a spíše dobré velmi a spíše špatné Slovensko 95 3 Polsko 91 5 Maďarsko 89 5 Rakousko 89 6 Německo 84 12 Francie 82 11 Británie 81 11 Itálie 80 9 USA 78 14 Čína 70 18 Japonsko 69 9 Ukrajina 62 23 Izrael 61 21 Rusko 58 33 Turecko 41 36 Saúdská Arábie 28 38 Sýrie 25 48 Írán 22 47

Zdroj: CVVM